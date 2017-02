10 tekenen dat jij de Alex Dunphy van de familie bent

Modern Family’s Phil Dunphy heeft naast geweldige zwagers ook geweldige kinderen. De slimste is Alex Dunphy. Naast slim is ze ook een overachiever en heeft ze de neiging om zich tot mensen te richten met sarcasme en neerbuigendheid. Het grootste deel van de tijd begrijpt niemand haar humor. Herkenbaar? Als je onderstaande tekenen en eigenschappen ook herkent, weet je dat jij de Alex Dunphy bent van de familie.

Niemand van je familie snapt je. Ooit.

Wat voornamelijk komt door het feit dat jij de grootste betweter bent van allemaal.





Maar je bent ook daadwerkelijk de slimste.

Het ding is: je vindt het ook écht leuk om dingen tot op de bodem uit te zoeken.





Naast dat je algemene kennis on point is, zoek je ook graag dingen uit in de persoonlijke sfeer.

Wat er dan wel weer voor zorgt dat je regelmatig vrije tijd te kort komt.

En als je dan toch een keer op stap gaat, sla je de plank mis.

Jongens in z’n algemeenheid zijn überhaupt wel een dingetje voor je.

Je hebt geen probleem met klagen en overdrijven.

Maar buiten alles om ben je vastberaden je doelen te behalen in het leven.





