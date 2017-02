Column Nynke: Staren

Samen in de bus. Janne in de wandel-wagen, ik staand ernaast. Bij de volgende halte stapte een oude vrouw in, met een opvallende muts op. De twintig minuten dat we nog samen in de bus zaten, heeft Janne ademloos naar haar gekeken. Twee grote starende blauwe ogen. De vrouw glimlachte eerst vriendelijk terug, en keek daarna maar uit het raam. Ze wist niet zo goed wat ze ermee moest. Het leek een beetje op de stare down van Badr Hari en Rico Verhoeven, die ze voorafgaand aan hun gevecht hielden. Janne won ’m glansrijk.

Want mijn kind kijkt. Nu kijken alle kinderen veel, maar die van mij heeft er echt haar hobby van gemaakt. Toen ze nog maar een maand of twee oud was, kon ik al niet meer snel van haar slaapkamer naar de woonkamer lopen. Nee, dat moest langzaam, zodat we uitgebreid konden kijken naar de vieze vaat in de keuken en de rondslingerende kleren in onze slaapkamer. De eerste keer dat ze de bladeren aan de bomen zag, raakte ze zo enthousiast dat ik even dacht dat er lsd in mijn borstvoeding zat. We zaten die week ook nog in een vakantiehuisje in het bos. Kun je nagaan wat voor extatische vakantie dat was.

Hoe ouder ze wordt, hoe meer ze ziet en wil zien. We kunnen samen urenlang voor het raam staan, kijkend naar vuilnismannen, fietsers, vogels en auto’s. Naar de buurvrouw die naar de supermarkt loopt, de buurmeisjes die in de speeltuin spelen, de ouders die hun kinderen naar de basisschool om de hoek brengen.

En het is het grootste jongeoudercliché, maar zó waar: door haar zie ik het allemaal opnieuw. Hoe de eendjes door de sloot zwemmen. Hoe een blad van een boom valt. Hoe het licht achter de gor- dijnen vandaan komt. Door haar groet ik iedereen op straat. Zwaai ik naar alle fietsers en vuilnismannen. Je moet je toch een houding geven, met zo’n starende baby op je arm of in je wagen. En ik word er zelf zo vrolijk van, en met mij al die mensen die zo nauwkeurig bestudeerd worden door mijn dochter. Behalve die ene oma in de bus, met haar rare muts. Maar zij kreeg dan ook wel een heel lange Badr Hari-staar.

Journalist en schrijfster Nynke de Jong (31) blogt voor VIVA Mama. Ze woont samen met Tom en is onlangs bevallen van dochter Janne. Dit blog is afkomstig uit VIVA Mama. Je bestelt het nummer hieronder.

