De Badjas: Bekijks

Toegegeven, ik heb altijd een exhibitionistische inslag gehad. Al met mijn eerste vriendin neukte ik voor het grote raam in de woonkamer van mijn ouderlijk huis. Zij voorovergebogen, steunend op de vensterbank. Haar handen strategisch geplaatst tussen koperen potten en porseleinen olifanten die gevuld waren met rode en witte begonia’s. De buurman wachtte volgens mij speciaal op ons met het uitlaten van zijn hond op die vrijdagavonden.

Maar dat was een indirect soort exhibitionisme, waarbij slechts de mogelijkheid bestond dat iemand ons kon zien. Het was spannend om betrapt of gezien te kunnen worden. Het verlangen om bewust van dichtbij bekeken te worden is nooit onderdeel van mijn fantasieën geweest. Maar soms gebeuren er dingen die je van tevoren niet kunt bedenken of plannen.

Ze zit parmantig rechtop en beweegt niet

Ik bel aan en ze doet zoals altijd met een grote glimlach open. Ze verontschuldigt zich nonchalant voor het feit dat we niet alleen zijn. Ik neem plaats op de bank, terwijl zij richting de keuken loopt. Met een glas wijn in haar ene hand en een chihuahua in haar andere komt ze terug uit de keuken. Het is één van haar twee ‘kindjes’, haar man heeft momenteel de andere. Ik geef er verder weinig aandacht aan. En doe wat ik hier altijd doe. Neem een slok rode wijn, pak haar hand en neem haar mee naar achter. Naar de slaapkamer, waar de open haard staat knisperen. Ze is een getrouwde, selfmade zakenvrouw en heeft het strakste kutje dat ik ooit heb gevuld. Haar lichaam is altijd als een cadeautje verpakt in stijlvolle lingerie. Met mijn vingers wrijf ik zacht over de zwart satijnen stof van haar slip. Het voelt vochtig, plakkerig. Langzaam glijden mijn middel,- en ringvinger onder de rand van haar slip, en verdwijnen ineens razendsnel in haar natte kleine kutje.

Als een diva ligt ze uitgespreid op haar grote zachte bed. Ze heeft de leiding en zoals altijd vertelt ze mij ook vanavond weer wat de wensen zijn. Op haar verzoek begin ik te neuken. In mijn ooghoek zie ik iets bewegen. Haar dwingende en sturende stem, heeft ervoor gezorgd dat haar ‘kindje’ de slaapkamer in loopt. Alsof het een vooropgezet plan is, neemt het kleine hondje plaats op een verhoging direct naast het bed. Ze zit parmantig rechtop en beweegt niet. Ik wil niet afgeleid worden, maar twee zwarte ogen, die propor-tioneel te groot zijn voor het hoofd waar ze inzitten, staren mij roerloos en stoïcijns aan. Enigszins afgeleid blijf ik de bevelen opvolgen van de bazin. Zij wordt luider. Ik word luider. Het bed beweegt zelfs mee en maakt geluid. Maar het kleine hondje is totaal niet onder de indruk. Zelfs niet als ik luid kreunend klaarkom. Het hondje verroert geen enkele spier. Pas als de bazin tevreden en voldaan tegen mijn naakte bezweette lichaam aankruipt en met haar hand liefdevol over mijn borst begint te strelen, is blijkbaar ook de chihuahua tevreden. Met één soepele beweging, vleit ze zich neer en komt voldaan aan mijn andere zijde liggen.

De Badjas is een bewust naamloze schrijver uit Amsterdam, die elke week over zijn sexavonturen vertelt.

Lees ook:

Maak kennis met De Badjas: ‘Op sexgebied is iedereen ervaringsdeskundige, alleen schrijf ik het op’

De Badjas: Dit doe ik normaal nooit

De Badjas: Op mijn tieten

De Badjas: Honden- of kattenmens

De Badjas: Gewoon trek

De Badjas: Klokkijker

De Badjas: De kasteelvrouw

De Badjas: Een pro

De Badjas: Verpest

De Badjas: Een vieze vette hap

De Badjas: Financieel onafhankelijk

De Badjas: Onbeschermd

De Badjas: Verliefd

De Badjas: Op de dansvloer

De Badjas: Op de dansvloer – deel 2

De Badjas: Sex met je ex

De Badjas: De dokter

De Badjas: Haar verhaal

De Badjas: Haar verhaal