Fleurs column: Bedankt, rossige clown

Hé, maar even alle leugens, of nee, sorry, alternatieve feiten op een stokje: we kunnen in elk geval gerust aannemen dat in het Witte Huis echt een rossige clown met klaphaar woont. Daar hebben zowel die verachtelijke media als die leuke nieuwe perschef nu eens niks tegenin te brengen.

Het is zo, jongens. Hij heeft, mollig slagershandje op de Bijbel, iets gezworen in de aanwezigheid van – nee echt – miljóénen uitzinnige burgers, en daar moeten we het mee doen.

Ik ga me de komende vier jaar gewoon overal doorheen schateren

Wat ik dus na rijp beraad met mijzelf besloten heb, is om nu permanent over te schakelen op het onsterfelijke adagium van die ándere rossige clown met klaphaar: wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen! Ik ga me de komende vier jaar gewoon overal doorheen schateren.

Dit lukt natuurlijk niet goed als je steeds blijft denken aan het koffertje met nucleaire codes dat altijd bij de rossige clown met klaphaar in de buurt is. Dit moet je dus ook niet doen. Nee, wat ik voortaan doe, is een permafocus op de alternatieve feiten. Tussen haakjes, die term alleen al is toch om te gíéren? Kregen we al direct na de inauguratie zomaar cadeau. En het mooie is, je kunt deze term naar hartenlust toepassen op je eigen leven. Ik deed het net nog, toen de Kameel vroeg wat ik zoal dacht te gaan koken. “Even een alternatief feitje, vriend,” zei ik. “Jíj gaat koken.” Had hij niets tegen in te brengen. Alternatieve feiten zijn alternatieve feiten. En nu staat hij dus de piepers te jassen. Ik wil maar zeggen: alternatieve feiten hebben in mijn leven nu al een stukje empowerment teweeggebracht. En ik hoop voor jullie hetzelfde. Dus ik zou zeggen: “Grab ’em by the piepers! Pussy bow down, bitch!”

Over de pussy bow gesproken: Melania. Laten we ons vooral ook op Melania focussen. Sinds ik op YouTube een infomercial heb gevonden waarin ze haar sieradenlijn promoot, kan ik niet meer stoppen met giechelen. Heerlijk, hoe ze daar aan een met goud ingelegde tafel, barok potje kleurpotloden binnen handbereik, vol passie en vakvrouwschap aan het ontwerpen is. Om daarna met dat fenomenale Bondgirl-accent, de haaienogen ontvlamd, te praten over hoe fijn het golfen is met de reusachtige gouden schakelarmband uit de Palm Beach-vrijetijdslijn. Met als bonus ook nog een weloverwogen antwoord op een vraag over haar design philosophy: “Thienks that I would wear.”

Nee, echt, kijk vooral even zelf, let op haar porno- fähige blik nadat ze zegt: “And you could miex and match them.” Goud. Gie-ren.

Wist je trouwens dat Mel uit een Sloveens dorp komt waar het jaarlijkse hoogtepunt het grote salamifestival is? En dat ze daar nog steeds voor wordt uitgenodigd, maar uit schaamte nooit gaat? Dat ze haar zoontje Barron helemaal niet verwend vindt, omdat hij ‘gewoon de trap neemt’ naar zijn eigen verdieping? En weet je waar ik ook echt in blíjf? Dat uitgerekend háár echtgenoot, die rossige clown met klaphaar, zegt dat hij een man van het volk is. Gie-ren. Echt, ik verheug me op vier hilarische jaren.

Bassie, bedankt.

VIVA-journalist Fleur Meijer (35) schrijft over haar dagelijkse strubbelingen. Elke week lees je Fleurs column in VIVA.

Lees meer columns van Fleur:



Trash-tv

Zelfhulpthriller

In de kou

Doomsday

Hallo

IPB

Boodschappen

Nomen est omen

Stukje experience

Woorddiarree

Slijpen

Winaars van de nacht

Antwerpen

God en Elvis