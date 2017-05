VIVA Mama’s blogger Sophie komt met eigen theaterstuk ‘Het is maar een fase’

Onze eigen blogger Sophie Fleur komt met een theaterstuk! Gebaseerd op haar columns voor VIVA Mama schreef zij samen met regisseuse Petra Kagchelland het stuk ‘Het is maar een fase’ dat herkenbaar is voor moeders met humor.

Sophie en Petra kwamen elkaar tegen op het kinderdagverblijf en het klikte meteen. Er ontstond een creatieve samenwerking: het schrijven van een theatervoorstelling gebaseerd op haar columns voor VIVA Mama. En nu is het zover: op 16 en 17 juni is het stuk ‘Het is maar een fase’ te zien in Theater PERRON-3.

‘Het is maar een fase’ gaat over Ceciel (Katarina Justic), zwanger van haar eerste kind. Ze heeft hoge verwachtingen en kleine angsten. Gelukkig is daar buurvrouw Sjanet (Marije Idema), moeder van drie kinderen. Die kent het klappen van de zweep wel. Sjanet is ook al eeuwen getrouwd en mist de spanning van het begin en die leuke vent op het schoolplein besteedt ineens wel heel veel aandacht aan haar. En dan is er Thea (Mieke Klomp), de moeder van Ceciel, die eigenlijk helemaal niet zo zit te wachten op de rol van oma.

Het is maar een fase is op 16 en 17 juni te zien in Theater PERRON-3. Tickets kun je hier bestellen of via 073-850 7550.

Lees hier de laatste columns van Sophie:

Kamperen

Omdat het kan

Balletjes

Verliefd

Verhuizen

Enig kind

Fuck de perfecte moeder