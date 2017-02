6x makkelijke én mooie snacks voor bij de borrel

Komen je vriendinnen borrelen of organiseer je een etentje waarbij je wat leuke amuses op tafel wilt zetten? Deze super-de-luxe snacks zien er indrukwekkend uit, maar draai je zo in elkaar.

Ham rolls

Voor 6 personen: 50 g gepelde pistachenoten • 50 g gepelde dadels • 1 handje verse munt • 1 snufje peper • 150 g gedroogde ham (zoals Iberische Bellota-ham)

Versnipper de munt, hak de pistachenoten en dadels in kleine stukjes. Meng alles samen en kruid met versgemalen peper. Beleg elk plakje Iberische Bellota-ham met een theelepel van het pistache-dadel-muntmengsel. Rol de plakjes op en leg ze op een bord om te serveren.

Pizza rolls

Voor circa 12 stuks: 1 pakje pizzadeeg • 2 pakjes tomatensaus • ingrediënten om de pizza mee te beleggen, zoals ui, geraspte kaas, ham, salami, paprika • 2 teentjes knoflook • 1 ui • 1 el Italiaanse kruiden

Verwarm de oven voor op 200 ºC. Rol het pizzadeeg uit over een snijplank. Smeer het deeg in met een laagje tomatensaus. Snij de ingrediënten fijn en verdeel ze over de pizza. Rol vervolgens de pizza helemaal op en snij de pizza in plakjes van ongeveer 2 cm. Leg ze op een bakplaat met bakpapier erop en zet ze ca. 15 minuten in de oven totdat ze mooi bruin zijn.

Voor de dip: snipper het uitje en snij de knoflook fijn. Giet een scheutje olie in de pan en fruit het uitje met de knoflook aan. Voeg de tomatensaus en de kruiden toe en warm het geheel op.

Spinazie-feta muffins

Voor 6 stuks: 300 g spinazie • 125 g verkruimelde fetakaas • 1 el olijfolie • 100 g uien, in stukjes • 1 tl dille, gehakt • 1 teentje knoflook, geperst • 2 eieren • 6 vellen bladerdeeg • peper en zout

Verwarm de oven voor op 200 ºC. Bak de spinazie, uien en knoflook even in een pan tot de spinazie geslonken is. Vermeng de knoflook, olijfolie, dille en ui met de spinazie. Breng het mengsel op smaak met peper en zout. Klop er één ei door. Plaats elk plakje bladerdeeg in een cupcakevorm en vul met het spinazie mengsel. Vouw het bladerdeeg dicht met de hoeken naar binnen. Kluts het andere ei en besmeer de bladerdeeghapjes ermee. Bak ze ca. 25 minuten in de oven, tot het deeg goudbruin is.

Geitenkaas balletjes

Voor 12 stuks: 125 g zachte geitenkaas • zwarte peper • 1 bakje sesamzaadjes • 1 bollen gekonfijte gember

Meng de geitenkaas met de fijngesneden gekonfijte gember. Voeg hier naar smaak zwarte peper aan toe. Maak kleine balletjes van het mengsel en rol ze vervolgens door de sesamzaadjes. Zorg ervoor dat er aan alle kanten zaadjes zitten. Prik in elk balletje een houten prikker.

Kaasbuideltjes

Voor 12 stuks: 1 pakje brickvel • 1 peer • 150 g gorgonzola • 100 g margarine • 1 bakje bieslook (12 sprietjes) • 1 snufje peper • 5 el Blue Band Finesse voor Koken

Verwarm de oven voor op 180 ºC. Verbrokkel de gorgonzola en vermeng het met de room. Breng op smaak met peper. Schil de peer, verwijder het klokhuis. Snij in blokjes en vermeng met de kaasroom. Snij uit het brickdeeg rondjes van ca. 12 centimeter. Lepel in het midden wat van het mengsel en bind met een spriet bieslook dicht tot een buideltje. Bestrijk met gesmolten margarine en zet 15 minuten in de oven.

Gerookte zalm met dillecrème

Voor 8 personen: 8 plakjes gerookte zalm • citroensap • 5 takjes verse dille • 150 g roomkaas • zwarte peper • 8 plakjes roggebrood

Hak 4 takjes dille heel fijn. Vermeng de roomkaas met de gehakte dille. Breng op smaak met citroensap. Bestrijk de sneetjes roggebrood met de dillekaas. Leg er een opgerold plakje gerookte zalm op. Werk af met zwarte peper uit de molen en een plukje dille.