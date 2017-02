6x ultieme carnavalssnacks die je op de been houden

Carnaval: je ádemt het of… nouja, je blijft er het liefst zo ver mogelijk vandaan. De diehard carnavalsvierders feesten het liefst onafgebroken door. Er is maar één manier om dat vol te houden: goed (en vooruit: lekker vet) eten. CookLoveShare zet 6x de ideale brandstof voor je op een rijtje.

Recept hebben? Klik op de afbeeldingen.

Worstenbroodjes

Need we say more? Bij carnaval horen Brabantse worstenbroodjes. Wist je dat het Brabantse worstenbroodje door UNESCO zelfs opgenomen is in de lijst van immaterieel erfgoed? Vroeger werden worstenbroodjes al voornamelijk tijdens carnaval (en met kerst) gegeten. Na zo’n broodje kun je er weer een paar uur tegenaan!

Flammkuchen met munsterkaas

Flammkuchen is een specialiteit uit de Elzas en de perfecte hap tijdens carnaval. Traditioneel gaan er spek en uien op, maar ga vooral los met de toppings.

Suikerbrood wentelteefjes

Meer zin in zoet? Met deze suikerbrood wentelteefjes bevredig je zeker je sweet tooth. Een paar oude (witte) boterhammen heb je vast nog liggen en ze zijn zo gemaakt. Houd je mooi tijd over om nog wat langer te feesten.

Pizzarolletjes

Deze pizzarolletjes met snelle tomatendip zijn je way to go om nog een paar uur door te kunnen. Je eet ze, hup, even snel tussendoor en vult ze met wat je lekker vindt. Verslavend lekker!

Saucijzenbroodjes met pittig gehakt

Laat je niet afschrikken door de lange ingrediëntenlijst, want geen snack kan op tegen zelfgemaakte saucijzenbroodjes. Maak een grote stapel en nodig al je vrienden uit om tussendoor even op te laden. Succes verzekerd.

Churros met chocoladedip

Churros worden ook wel ‘Spaanse donuts’ genoemd. Het is een snack gemaakt van gefrituurd tarwedeeg, soms van aardappeldeeg, die je dipt in warme chocoladesaus. Churros is vet, zoet en – goh – goddelijk en komt oorspronkelijk uit Spanje. Inderdaad: deze snack kan niets anders dan de feestvreugde verhogen.