Dit is de bizarre verklaring voor de verschillende kleuren van paprika’s

Handjes in de lucht als de rode paprika ook jouw favoriet is. Op de redactie vinden we de rode paprika in ieder geval het lekkerst, en de groene juist ontzettend saai en smakeloos. Tot vanmorgen gingen wij ervan uit dat elke kleur paprika apart wordt gekweekt, maar niets blijkt minder waar te zijn.

Ja, het klopt dat de verschillende kleuren anders smaken. De rode paprika is een stuk zoeter dan de groene, en de gele lijkt er wat smaak betreft een beetje tussenin te zitten. Toch namen we altijd aan dat deze kleuren speciaal zo werden geteeld. De paprika’s worden tenslotte ook apart in het groenteschap verkocht.

Maar wat blijkt? De kleur heeft te maken met de mate waarin de paprika gerijpt is. Oftewel: jouw rode paprika was eerst groen en daarna geel, voordat hij zijn rode kleur kreeg. En dat verklaart ook meteen de smaakintentie van de rode paprika. Deze is simpelweg beter gerijpt, waardoor-ie zoeter van smaak is.

Bron Buzzfeed | Beeld iStock