Dit kun je beter niet eten voor het stappen

Hé feestnummer! Even je aandacht, want deze dingen hebben een groot effect op hoe alcohol valt en hoe zwaar je kater de volgende ochtend is. Dit kun je beter niet eten als je uitgaat.

Zoute snacks

Laat staan die popcorn en chips, want zout droogt je lichaam uit. Net als alcohol. Kies dus voor het één of het ander. Knabbel niet langer op een zoutje, maar kies voor iets waterigs dat hydrateert, Komkommerschijfjes, paprika of bleekselderij bijvoorbeeld. Een appel kan ook natuurlijk, helpt meteen tegen een slechte adem.

Salades

Een salade is gezond, maar toch wordt het afgeraden als je ’s avonds nog de kroeg of club in gaat. Zie het als drinken op een lege maag. Dit komt, omdat een salade makkelijk en snel verteert. Kies in plaats daarvan voor iets dat proteïnen en koolhydraten bevat, zoals kip en pasta. De perfecte bodem als je alcohol gaat nuttigen.

Sushi

Toegegeven: rauwe vis met bier of een cocktail is niet de beste combinatie, maar dat is zo erg niet. Het gaat eigenlijk om de zeeën sojasaus die gepaard gaat met sushi. Want dat kommetje waar we de rolletjes Japanse kleefrijst met lekkers in dopen is ont-ze-he-he-tend zout! En dat brengt ons weer bij het eerste punt: uitdroging.

Franse frietjes

We horen je denken: ‘Wat, géén patat?!’ Dat klopt. Het vet van gefrituurd voedsel zorgt er namelijk voor dat de alcohol er ook weer sneller uitkomt. En dat is geen pretje. Achteraf een frietje, is dan wel weer oké. Samen drinken schijnt trouwens hartstikke goed voor je relatie te zijn. Lees hier waarom.

Pittige hap

Tot slot, géén pittige hap. Laat extreem gekruid of pitten eten lekker links liggen voor het uitgaan, want dit kan zorgen voor irritatie en gerommel in je maag. En dan wordt het dansen een onmogelijke opgave.

