Eindelijk: McDonald’s gaat thuisbezorgen

We hopen er al zo lang op en nu gaat het eindelijk gebeuren: McDonald’s gaat thuisbezorgen! Je BigMac, happy meal en frietjes kan je al vanaf volgende maand thuis laten bezorgen.

De fastfoodgigant begint met de thuisbezorgservice in Amsterdam. Het is de bedoeling dat meer grote steden volgen, melden bronnen aan het AD. McDonald’s Nederland laat weten dat de plannen voor de bezorgservice er liggen, maar geeft geen details. “Thuisbezorgen is al beschikbaar in vele landen waar wij gevestigd zijn. We kijken ernaar uit onze gasten dit gemak en deze extra beleving te bieden,” laat een woordvoerster weten. “Zodra we hier in Nederland meer over kunnen vertellen, zullen we dat delen.”

Slappe frietjes

Een aantal jaar geleden zag McDonald’s nog van de bezorgservice af omdat ze de kwaliteit van hun producten niet zouden kunnen waarborgen. Inmiddels lijken ze dat te hebben opgelost, want bij 200 filialen in Florida is het al mogelijk om je frietjes thuis te laten bezorgen. Komende maand volgt Groot-Brittannië, en naar alle waarschijnlijkheid dus ook ons kikkerlandje.

Hoeveel je moet betalen voor de bezorgservice, is nog onduidelijk.

