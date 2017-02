Eten met Ellen De Meulemeester: Focaccia met groene asperges

Van gezonde maaltijden tot lekkere-trek-snacks: Vlaamse foodie Ellen De Meulemeester (37) weet als geen ander hoe je iets op tafel zet waar het hele gezin blij van wordt. Zoals dit recept voor Focaccia met groene asperges.

Benodigdheden (voor 1 groot brood voor circa 8 personen):

Voor het deeg: 500 g volkorenspeltmeel • 500 g witte speltbloem • 20 g droge gist, 600-650 ml warm water • enkele eetlepels extra vierge olijfolie • 25 g zeezout

Voor de topping: 8-10 groene asperges • ½ kop zwarte olijven • ½ kop zongedroogde tomaatjes (op olie) • enkele eetlepels extra vierge olijfolie • snufje zeezout • blaadjes basilicum

Zo maak je het: Maak een bergje van het meel en de bloem op een werkplank en maak een kuiltje in het midden. Los de gist op in het water en giet het beetje bij beetje in het kuiltje. Blijf ondertussen mengen tot je een kleverig deeg hebt. Voeg nu de olijfolie en het zout toe. Kneed goed en voeg eventueel nog een beetje bloem toe totdat het deeg niet meer aan je handen kleeft. Doe de deegbal in een kom, bedek die met een schone keukenhanddoek en laat 30 minuten rusten. Verwarm de oven voor op 180 °C. Was de asperges en schil ze. Snijd ze in de lengte doormidden. Ontpit de olijven en snijd ze in kleine stukjes. Snijd de tomaatjes in kleine stukjes. Duw het deeg plat op een met bakpapier beklede bakplaat. Duw er de asperges, olijven en tomaatjes in. Strijk het deeg over-al in met olijfolie en bestrooi met zeezout. Zet het in de oven en bak de focaccia 20 tot 30 minuten. Serveer met verse basilicumblaadjes.

