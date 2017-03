Finally: Taco Bell opent deze maand restaurant in Nederland

Taco-lovers opgelet! Taco Bell, de bekende restaurantketen, opent namelijk eind deze maand zijn eerste vestiging in Nederland.

Nog een paar weken geduld en dan kunnen we genieten van de lekkerste Mexicaanse gerechten zoals crunchy taco’s, burrito’s, nacho’s en quesadilla’s in het restaurant in Eindhoven. Naast de befaamde gerechten staat er een nieuw soort quesadilla op de kaart. Voor de Nederlandse markt wordt er namelijk verse pico de gallo-salsa toegevoegd. Bij elke maaltijd hebben we de keuze uit vier verschillende soorten vlees – spicy chicken, grilled chicken, seasoned beef en slow cooked pulled pork – én is er een vegetarische variant met bonen verkrijgbaar.

De vestiging in Eindhoven wordt eind maart 2017 geopend. En er is meer goed nieuws: de komende vier jaar zullen er ruim twintig Taco Bell-restaurants bij komen in Nederland. Hoera!