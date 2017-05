Friet met chocoladesaus: dit moét je proeven

De een houdt van zoet, de ander van hartig. Waarom die twee niet combineren, dachten ze bij de Frietboutique? Dat resulteerde in friet met chocoladesaus en volgens de makers moét je deze proberen.

Sammy en Pebbles van de Frietboutique zijn een samenwerking aangegaan met Hands off my chocolate om het bijzondere patatje op de markt te brengen. De chocoladesaus die over de friet heen zit is de ‘Milk meets dark’-chocola, melkchocola met veertig procent minder suiker. Hoewel het als een vreemde combinatie klinkt, is het volgens de makers goddelijk.

Best of both worlds

De frietjes met chocoladesaus zijn tot 8 juni verkrijgbaar in de filialen van de Frietboutique aan de Johannes Verhulststraat in Amsterdam en aan de Witte de Withstraat in Rotterdam.

Ga jij het patatje proberen?

Samen met @handsoffmychocolate het aller- aller- allereerste frietje met chocoladesaus. Vanaf vandaag op de kaart. Geloof ons dit moet je proeven 🍫🍟 Een bericht gedeeld door Frietboutique (@frietboutique) op 8 Mei 2017 om 2:41 PDT

