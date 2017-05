Oh my, er bestaan nu koffiebagels

Hou jij van koffie én ben je gek op bagels? Stop dan met wat je aan het doen bent, en ga even zitten om dit nieuws tot je te nemen. Er bestaan tegenwoordig namelijk koffiebagels.

De Amerikaanse bagelketen Einstein Bros Bagels kwam met het geniale idee om een bagel met koffiesmaak op de menukaart te zetten. De Espresso Buzz Bagel bevat 32 milligram cafeïne, wat overeenkomt met een half kopje espresso. Perfect om je een kleine extra energy boost te geven.

Brood en espresso, is dat eigenlijk wel een lekkere combi? Volgens klanten is de koffiesmaak vrij sterk als je de bagel zonder beleg eet. Gecombineerd met een klodder cream cheese of bacon met ei, smaakt ie echter als een normale bagel.

Tja, nu is het wachten op een Nederlandse eettent die dit overheerlijke broodje gaat aanbieden. Anyone…?

Bron PureWow | Beeld Instagram

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale lente-aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.