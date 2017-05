Recept voor authentieke spaghetti carbonara

Spaghetti carbonara; dat is toch pasta met witte saus? Nope, volgens authentiek Italiaans recept hoort dat eigenlijk niet.

De truc is om de eieren en de kaas onder goed roeren te laten samensmelten tot een saus die van zichzelf smeuïg genoeg is. Het ei mag beslist niet stollen! Dit recept heeft weinig ingrediënten, maar de ingrediënten die erin zitten zijn van een goede kwaliteit: het grote geheim van lekker Italiaans eten. Een goede spaghetti, spek, eieren en pecorino bepalen de smaak van deze Romeinse klassieker. Een die schittert in zijn eenvoud!

Dit heb je nodig (voor 4 personen): 400 g spaghetti della mamma • 100 g pancetta of gerookt ontbijtspek • 2 tenen knoflook (of 2 tl gehakte knoflook) • 100 g pecorino-kaas • 3 eieren • 8 eetlepels knoflookolijfolie • zout zwarte peper

Zo maak je het: Snijd de pancetta in kleine stukjes, snipper de knoflook en voeg beide samen. Rasp de kaas en meng met de eieren. Kook de spaghetti della mamma volgens de verpakking. Schep de pasta samen met wat aanhangend vocht bij het spek- en knoflookmengsel en breng het aan de kook met knoflookolijfolie en zwarte peper. Haal de pan van het vuur en laat hem iets afkoelen, voeg nu het pecorino- en eiermengsel toe onder constant roeren. Breng eventueel op smaak met zout. Plaats in een schaal of op een bord en serveer direct.

Bron Oil & Vinegar