Recept: Gestoofde kippenpootjes met paprika

Tok-tok: bij deze kippenpootjes lik je je vingers af. Voor dit recept hoef je niet bepaald een keukenprinses te zijn: de AutoCook van Bosch doet het moeilijkste deel voor je.

Dit heb je nodig (voor 4 personen): 1200 gram kippenpootjes • zout • versgemalen peper • 3 uien • 2 rode paprika’s • 2 gele paprika’s •3 teentjes knoflook •1-2 chilipepers (naar smaak) •2 takjes rozemarijn • 3el olijfolie • 400 gr tomatenblokjes (of passata) •80 gram serranohamStap 2/9

Zo maak je het: Snijd de kippenpootjes bij het gewricht doormidden en breng ze op smaak met peper en zout. Verwijder de schil van de uien, halveer ze en snijd ze in plakken. Was de paprika’s, snijd deze doormidden en verwijder de steel en de zaadlijsten. Snijd de gehalveerde paprika’s in dunne reepjes.

Schil de knoflook. Halveer de chilipepers door de lengte en verwijder de zaadjes. Was de rozemarijn en verwijder de naaldjes. Hak de rozemarijn samen met de knoflook en de chilipeper fijn.

Doe de olie in de AutoCook-pan. Stel het stew-programma in en selecteer medium. Stel de temperatuur in op 160 °C en de timer op 30 minuten voor fase 1. Druk op start voor fase 1.

Verdeel de kippenpoten in twee porties. Bak elke portie aan alle kanten met het deksel open zo’n 14 minuten of totdat de poten mooi goudbruin zijn. Haal ze uit de AutoCook. Doe de ui en paprika in de AutoCook-pan en houd het deksel open. Bak ze totdat het signaal klinkt. Roer het geheel regelmatig door. Doe het knoflookmengsel er net voordat de kooktijd verstrijkt bij en roer het geheel nogmaals door.

Doe de tomaten en 125 ml water erbij en roer het mengsel door. Doe de kippenpoten erbij en sluit het deksel. Stel de timer in op 50 minuten. Gebruikt u de snelkookfunctie van de AutoCook Pro, doe dan alleen de tomaten erbij, niet het water. Vergrendel het deksel met het drukvergrendelingshandvat en stel de timer in op 27 minuten. Druk op Start voor fase 2.

Snijd de serranoham in reepjes. Doe het deksel open zodra het signaal klinkt. Roer de ham erbij en breng het geheel op smaak met peper en zout. Kiplekker!

