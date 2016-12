Recept voor Louisiana style hotdogs (+ WIN het ‘Good Food Book’!)

Met het ‘Good Food Book’ kook je lekker én doe je goed: voor elk verkocht exemplaar krijgen 40 kinderen in Malawi een gezonde maaltijd op school. Tal van topkoks werkten eraan mee, en onthullen hun favoriete recepten. VIVA mag 5 exemplaren van het ‘Good Food Book’ weggeven!

50 Nederlandse topkoks en foodies leverden belangeloos recepten voor verrassende ontbijtjes, partygerechten, troostrijke zoetigheden, origineel barbecuefood en makkelijke (kinder)maaltijden. Het resultaat werd gebundeld in een kookboek dat óók nog eens goed doet: voor elk verkocht exemplaar krijgen 40 kinderen in Malawi een gezonde maaltijd op school, via het World Food Programme van de Verenigde Naties. Check fdbck.nl voor meer informatie.

Louisiana style hotdogs á la Jord Althuizen

In VIVA vind je deze week de favoriete snackrecepten van zes topkoks, onder wie barbecue-koning Jord Althuizen. Hij deelt zijn recept voor de Louisiana style hotdog. Zo maak je ’m zelf!

Dit heb je nodig voor 4 personen: 4 verse hotdogs van goede kwaliteit varkensvlees • 75 g cheddar • 8 plakken ontbijtspek • 1 el barbecuekruiden • 4 hotdogbroodjes (brioches) • 2 verse jalapeno-pepers • 8 el koolsalade • 4 el mosterd • 4 el barbecuesaus • 4 el gebakken uitjes

Zo doe je het: snij de hotdogworsten in, vul de sneetjes met de cheddarkaas en omwikkel de gevulde worsten met twee plakken bacon (zet de uiteinden eventueel vast met een cocktailprikker). Bestrooi met de barbecuekruiden. Snij de broodjes van boven in, vouw open en gril ze kort op de barbecue. Hak de jalapenopepers fijn en meng met de koolsalade. Gril de gevulde hotdog enkele minuten, totdat de kaas vloeit en het spek krokant is. Vul de gegrilde broodjes met de koolsalade en de gegrilde worsten, en garneer met mosterd, barbecuesaus en gebakken uitjes.

