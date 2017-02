Recept van de week: salade van zalm, asperges en doperwten

Salades saai? Welnee! Het kan echt: een hippe lunch of avondmaaltijd in elkaar draaien van alleen maar gezonde ingrediënten. Zoals deze salade van zalm, asperges en doperwten.

Benodigdheden (voor 6 personen): 750 g zalmfilet of 1 kleine halve zalm, met vel, fijne graatjes verwijderd • 2 el witte wijn • kleine handvol erwtenscheuten • zout • vers- gemalen zwarte peper

Voor de dressing: 1 sjalot, fijngesneden • 1 el extra vergine olijfolie • 100 g waterkers • 200 ml crème fraîche

Voor de salade: 300 g verse doperwten • 12 groene asperges, houtige uiteinde verwijderd, in stukken • kleine handvol dille, alleen de blaadjes • kleine handvol muntblaadjes, grofgescheurd • kleine handvol dragonblaadjes • ½ komkommer, geschild, in dunne plakjes • sap van ½ citroen • 2 el extra vergine olijfolie

Zo doe je het: Verwarm de oven tot 180 °C. Leg de zalm op een groot stuk bakpapier, schenk de wijn erover, bestrooi met zout en peper en zet de hoeken van het bakpapier zo vast dat er een pakketje ontstaat. Laat de zalm in de oven in 20-25 min. net gaar worden. Haal de bakplaat uit de oven en laat de zalm afkoelen, bereid intussen de overige ingre-diënten voor. Kook of stoom de doperwten en asperges – de doperwten in circa 10 min. en de asperges in 5-8 min.. Dompel de groenten meteen in koud water om snel af te koelen en hun kleur te behouden. Smoor intussen voor de dressing de sjalot in de olie met wat zout en peper in een kleine pan op laag vuur tot hij glazig is, laat hem niet kleuren. Neem van het vuur en laat afkoelen. Doe de sjalot met de olie in een keukenmachine, voeg de waterkers toe en pureer alles glad. Doe de crème fraîche erbij en pulseer tot alles goed is vermengd. Breng op smaak met zout en peper. Doe alle ingrediënten voor de salade in een grote kom, meng het citroensap en de olijfolie erdoor en verdeel de salade langs de rand van een bord. Trek als de zalm koud is het vel eraf en verdeel in flinke stukken. Leg op de salade en sprenkel de dressing eroverheen of geef hem erbij. Strooi de erwtenscheuten eroverheen.

