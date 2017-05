Recept voor spaghetti met aubergine, oregano en pangrattato

Aubergine zwemmend in een saus van tomaten die lekker zoet zijn van de Siciliaanse zon en gegarneerd met goudbruin en krokant gebakken broodkruim (pangrattato): klinkt goed, toch? In Zuid-Italië wordt pangrattato vaak over de pasta gestrooid in plaats van Parmezaanse kaas. Eigenlijk betekent het gewoon ‘geraspt brood’. Een eenvoudig recept, maar een feest voor de smaakpapillen!

Dit heb je nodig (voor 4 personen): 2 aubergines • 2x 4 el Olijfolie Bak & Braad • 3 takken verse oregano • 1 flesje salsa della Mamma • 1/2 ciabatta • 1 teentje knoflook • 4 el Pesto della Mamma ricotta • 400 g Spaghetti della Mamma • zwarte peper • zeezout

Zo maak je het: Snijd de aubergine in blokjes ter grootte van een dobbelsteen en bestrooi met zeezout. Verwarm wat Bak & Braad Olijfolie in een pan en bak de aubergine. Voeg de Salsa Della Mamma en twee takken verse oregano (geheel) toe. Kruid met zwarte peper en breng aan de kook. Laat het een half uur zachtjes stoven en roer om de 5 minuten de massa goed door. Verkruimel ondertussen een ciabatta in een keukenmachine of rasp op de grove stand met een blokrasp. Verwarm een beetje Bak en Braad Olijfolie met een teen knoflook en bak hierin het broodkruim krokant en goudbruin op laag vuur. Dit mengsel heet pangrattato en wordt in Zuid-Italië over de pasta gestrooid in plaats van Parmezaanse kaas. Kook de Spaghetti della Mamma zoals op de verpakking staat beschreven. Schep de pasta bij de tomatensaus met de aubergine en voeg hier de Pesto della Mamma Ricotta aan toe. Schep het geheel goed om en verwijder de meegekookte oregano. Hak nu de resterende tak oregano en voeg deze toe aan de pasta. Schep het geheel in een schaal of op een bord en bestrooi met de pangrattato.

Bron en beeld Oil & Vinegar