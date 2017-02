Recept van de week: Kipspiesjes met walnoot-peterseliepesto

Perfect voor een lazy sunday: slow cooking. Just add a little love bij dit recept voor kipspiesjes en… Yam!

Voor 4 personen: 6 kippendijfilets zonder huid • extra vierge olijfolie • 4 el granaatappelmelasse • 2 tl gemalen komijn • ½ tl kaneel • 50 g walnoten • 1 kleine teen knoflook, fijngesneden • grote bos bladpeterselie • ½ citroen • zeezout en versgemalen zwarte peper • 50 g kefalotiri of pecorino, geraspt • 1 rode ui • 250 g rodekool • ½ bosje munt • 1 rode chilipeper • 2 el rode wijnazijn • ½ granaatappel (optioneel) • 4 platbroden

Extra nodig: 4 grote (of 8 kleine) spiesjes, voorgeweekt • aluminiumfolie

Snij de kip in reepjes van ca. 1 cm dik en 3 cm lang en doe in een kom. Schep om met een scheut olijfolie, de granaatappelmelasse, komijn en kaneel. Laat minimaal 15 minuten marineren (of een nacht in de koelkast). Rooster de walnoten in een koekenpan op middelhoog vuur tot ze licht goudkleurig zijn. Laat afkoelen en doe ze dan met de knoflook, kaas, het citroensap, de helft van de peterselie en een flinke snuf zout en peper in een foodprocessor. Voeg 4 eet- lepels extra vierge olijfolie toe en pureer alles tot een dikke, romige pesto. Voeg als de pesto te dik is een extra eetlepel olie toe.

Pel en snipper de ui. Snij de rodekool in dunne reepjes. Hak de rest van de peterselieblaadjes en de muntblaadjes grof. Halveer de chilipeper, verwijder de zaadjes en snij fijn. Doe alles in een grote mengkom en schenk de rode wijnazijn erbij. Bestrooi met zout en peper, schep alles goed om en ‘masseer’ de azijn in de groentes. Verwarm de oven voor op 150 °C en zet een grillpan op het vuur. Verpak de platbroden in aluminiumfolie en warm ze op in de oven. Rijg het kippenvlees aan de spiesjes en gril ze in de pan 2-3 minuten aan elke kant tot ze gaar en nog wat sappig zijn. Bestrijk het platbrood met de walnootpesto en leg de kipspiesjes erop. Dien op met de koolsalade.

Dit recept is afkomstig uit het boek ‘Slow’ van Georgina Hayden (Uitgeverij Becht € 24,95). In VIVA 7 vind je ook meer van haar recepten. De editie ligt nu in de winkel of kan je hieronder online bestellen.