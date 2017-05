Toffe ontbijttrend: cloud eggs

Gekookt, gepocheerd, gebakken: er zijn talloze manieren om je eitje te bereiden. De nieuwste ontbijttrend laat je eieren er wel heel mooi uitzien.

De ontbijttrend die momenteel Instagram verovert zijn cloud eggs. Juist; eieren in de vorm van een wolk. Het eiwit is opgeklopt, waardoor het lijkt alsof je een wolkje op je bord hebt. Dat het tegenwoordig vooral belangrijk is of je eten er goed uitziet, wordt met deze trend maar weer eens bewezen.

Zo maak je het

Scheid het eiwit en eigeel van elkaar. Klop het eiwit op totdat het dik en fluffy is. Neem een schep van het eiwit en leg dit op een bakpapiertje. Maak er een kuiltje in voor het eigeel. Bak het eiwit op 230 graden gedurende 5 tot 8 minuten. Haal het eiwit uit de oven, doe het eigeel in het kuiltje en bak voor nog 3 minuten.

Eet smakelijk!

🍳☁️🍞 #EggInACloud #EggCloud #CloudEgg #CloudEggs #CloudToast Een bericht gedeeld door Kristi Farinelli (@kristifarinelli) op 7 Mei 2017 om 11:52 PDT

We hear that egg clouds ☁️ is the latest food trend. Not sure what they are? Our Magnificent Eggs Clouds recipe, developed by Khoollect Cook @vanillasalt.it, can be found in our cookbook! 🙌 Sign up to our newsletter to try this delicious brunch option. Een bericht gedeeld door Kh👀llect (@khoollect) op 8 Mei 2017 om 4:10 PDT

