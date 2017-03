Awesome nieuws: van wijn drinken word je mooier

Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land? Jij, na het drinken van een glaasje wijn!

Tekst CookLoveShare | Beeld iStock

Huh? Mooier worden door wijn te drinken? Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar het is echt zo. Dat ontdekten onderzoekers van de Bristol University. 40 deelnemers werden gefotografeerd voordat ze een drankje kregen, nog eens gefotografeerd na 1 drankje en ten slotte na 2 drankjes. Daarna werd een groep nuchtere deelnemers gevraagd op welke foto ze de drinkers het aantrekkelijkst vonden.

Gezichtsspieren

Bijna iedereen vond de drinkers na 1 glaasje op hun mooist. Volgens de onderzoekers komt dit doordat alcohol de gezichtsspieren ontspant en de pupillen verwijdt. Daardoor zien mensen er na een drankje een stuk toegankelijker uit en worden ze als knapper beoordeeld. “Alcohol laat gezichtskenmerken die bestempeld worden als aantrekkelijk nog beter uitkomen”, concludeert hoofdonderzoeker Marcus Munafò.

Ladderzat

Let op: dit geldt dus na 1 drankje. Van ladderzat raken wordt niemand echt knapper. Als je op stap bent met iemand die ook stevig drinkt, maakt het overigens niet meer uit hoeveel drankjes je achterover slaat – hoe meer we zelf drinken, des te mooier we anderen vinden…

