Wat is een poké bowl en hoe maak je het?

Poké bowls zijn dé trend van dit moment en wij begrijpen wel waarom. Ze zitten bomvol smaak, zijn gezond en je kunt er eindeloos mee variëren.

Poké (spreek uit: po-kay) is een Hawaiiaans gerecht dat je het beste kunt omschrijven als een vrolijke mix tussen sushi en een salade. Poké bestaat traditioneel uit blokjes vis (vaak verse tonijn), gemarineerd in sojasaus en sesamzaadjes. De hippe poké heeft iets weg van tartaar gemaakt van vis of Peruaanse ceviche. Van oorsprong is het een snack die werd gegeten door vissers in Hawaï: het was dé manier om restjes vis op te maken (het woord poké betekent dan ook letterlijk: visrestjes). De vissers marineerden de vis in sesamolie, sojasaus en lente-uitjes, onder invloed van Aziatische migranten.

De ultieme poké bowl

Dit heb je nodig voor een poké bowl.

1. Rijst De basis is altijd gestoomde rijst, het liefst sushirijst die je lauwwarm serveert. Maak ‘m aan met wat rijstazijn, zeewier of sesamzaadjes (denk: sushi!).

2. Verse vis Zonder vis, eigenlijk geen poké bowl. Natuurlijk kun je gaan voor een vega variant, maar wij vinden dat de rauwe, verse vis ‘m tot een echte treat maakt. Traditioneel ga je voor tonijn, maar verse zalm past er ook perfect bij.

3. Een superscherp mes Je eet de vis namelijk rauw en met een scherp mes maak je de mooiste, gelijkmatige blokjes (2 bij 2 centimeter is ideaal).

4. Marinade Geen inspiratie? Een marinade van sesamolie, sojasaus en wat geroosterde sesamzaadjes is altijd goed. Ook lekker: fijn gehakte lente-uitjes, vers geraspte gember, Japanse mayonaise of gehakte nootjes.

5. Toppings Hoera: jouw basis is perfect. Nu kun je aan de slag met je favoriete toppings. Wij maken onze bowl graag af met edamame boontjes, blokjes avocado, komkommer en reepjes nori.

Je kunt een poké bowl natuurlijk ook kant-en-klaar bestellen of in een gezellig restaurant eten. Check CookLoveShare.nl voor leuke hotspots.