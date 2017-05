Zo nemen all you can eat-restaurants je in de maling

Ze maken een enorme opmars in Nederland: gigantische all you can eat-restaurants met honderden zitplaatsen. We zijn er dol op, want er is keuze te over en ze zijn relatief goedkoop. Maar is dat wel echt zo?

Nieuw onderzoek van de Amerikaanse Cornell University bewijst dat deze zogenoemde vreetschuren slinkser zijn dan je denkt. Hoewel ze doen lijken dat je een messcherpe deal scoort – veel eten voor weinig geld, blijkt de realiteit precies andersom.

Goedkoop is duurkoop

Uit de studie, waarvoor twee groepen mensen voor hetzelfde buffet een verschillend bedrag betaalden, blijkt onder meer dat hoe hoger de prijzen bij een all you can eat-zaak zijn, hoe beter mensen het eten beoordelen.

De mensen die minder betaalden voor exact hetzelfde eten waren minder tevreden en gaven het restaurant een slechtere beoordeling. “Vaak wordt gedacht: ‘Als ik niet zoveel hoef te betalen, zal het ook vast niet zo goed zijn’,” aldus Cornell-professor David Just.

Mag het een onsje minder zijn?

Ook proberen de restaurants je stiekem te ontmoedigen om veel te eten door kleinere porties te presenteren. Het onderzoek toont aan dat we minder opscheppen wanneer er minder wordt aangeboden. Daarnaast doen deze kleinere hoeveelheden ons ook geloven dat het eten meer voorstelt dan het in werkelijk is.

En die kassa’s maar rinkelen…

Bron CookLoveShare | Beeld iStock