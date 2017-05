5 bizarre dingen die je nog niet wist over je lichaam

Het is woensdagmiddag: tijd om de week te breken met wat fijne fun facts over het menselijk lichaam. Dacht jij je eigen lijf na al die jaren wel zo’n beetje te kennen? Dat dachten wij ook, tot we deze bizarre feiten ontdekten.

Speciaal tongetje

Van een vingerafdruk is het bekend, maar wist je dat iedereen ook z’n eigen unieke tongafdruk heeft? Ook daarmee zou je je dus kunnen identificeren.

Lekker bot

Je zou het niet denken, maar jij hebt minder botten dan een baby. Say what?! Ja echt: we starten ons leven met 350 botten, en sterven met ‘slechts’ 206 exemplaren. Dat komt doordat sommige botten op den duur samengroeien. Bizar idee, vind je niet?

Drop that skin

Wist je dat je superveel huid verliest? Per jaar maar liefst een halve kilo. Elke een tot drie weken is de bovenste laag van je huid volledig vernieuwd. Van de huidschilfers die je verliest, eindigt een groot deel als huisstof.

Natte kus

Dat we allemaal speeksel aanmaken, is niks nieuws. Maar de hoeveelheid is wel indrukwekkend. Gedurende je leven produceer je maar liefst 25 duizend liter! Voor degenen onder ons die visueel ingesteld zijn: dat is genoeg om twee zwembaden mee te vullen.

Sweaty feet

Met zo’n 500 duizend zweetklieren produceren je voeten gedurende de dag flink wat zweet. Benieuwd hoeveel? Maar liefst een halve liter per dag. Yummie!

