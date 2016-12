Cathelijne en haar tweelingzus kunnen elkaar niet luchten: ‘Haar man schreef: misschien  heb ik de  verkeerde zus gekozen’

Al van kinds af aan konden Cathelijne (35) en haar tweelingzus Jacqueline elkaar niet luchten of zien. Maar toen kwam die kerstavond drie jaar geleden, met in de hoofdrol een jaloerse zwager, overspel en een bekentenis tijdens het hoofdgerecht.

Tekst Lydia van der Weide | Beeld iStock

“Ik zie het ontstelde gezicht van mijn vader nog voor me. Mijn teruggetrokken pa, die het liefst in een hoekje kruiswoordpuzzels oplost. Tijdens het kerstdiner had hij gezellig meegepraat. Van de spanning die al de hele dag in de lucht hing, had hij niets meegekregen. Toen de boel ontplofte, zag het kersttafereel eruit als een slechte cartoon. Mijn vader, met ogen op stokjes. Mijn moeder, die op slag begon te huilen en haar handen over de oren van mijn neefje legde. Belachelijk: het jochie was amper twee. Mijn zus, met haar opengesperde mond, omrand met knalrode lippenstift. En tot slot haar man Thomas, die mij woedend aankeek. Alsof het allemaal mijn schuld was.”

Poppetje vs wildebras

“We gaan even terug in de tijd. Wat was mijn moeder trots, 35 jaar geleden, toen ze op dezelfde dag twee gezonde meisjes baarde. Jacqueline en ik leken kloontjes van elkaar. Maar al toen we peuter waren, werden de karakterverschillen duidelijk. Zij was het gevoelige poppetje, ik de onverschillige wildebras. Zij wilde prinsessen-jurken aan, ik zat altijd onder de modder. Als tweeling word je altijd en overal met elkaar vergeleken. Vreselijk vervelend. Dat had ik al door toen ik heel jong was. Ik was niet gewoon ik, ik werd werd continu gespiegeld aan m’n zus. Ik was niet gewoon druk, nee, ik was ‘drukker dan mijn zusje’. Zij was niet dromerig, nee, zij was ‘meer op zichzelf dan ik’. Dat ging met alles zo. Op ons had dit geen goede uitwerking. We hadden altijd ruzie, dankzij onze karakterverschillen én het eeuwige gevoel tegen elkaar te moeten opboksen. Toen we tien waren, ging het zo slecht dat ik ben overgeplaatst naar een andere school. Jacqueline en ik gingen later ook naar verschillende middelbare scholen. De ruzies namen daardoor af, maar toenadering was er nog steeds niet. Zij leidde haar leven, ik het mijne. Toen we eenmaal het huis uit waren, zagen we elkaar nog maar zelden. We belden elkaar ook niet. Op het moment van het kerstdrama waren we niet eens Facebook-vrienden.

Met wie ik wél af en toe contact had, was Jacquelines man. Mijn zus trouwde toen ze 26 was. Haar man, Thomas, had ze op mijn afstudeerfeest leren kennen: hij was een studievriend van me. Tussen ons had nooit iets gebroeid, maar tussen haar en hem sloeg direct een vonk over. Heel typerend: mijn zus en ik lijken sprekend op elkaar, maar onze manier van doen en uitstraling is zo anders, dat we ieder een ander type man aantrekken. Ik was dan ook verbaasd toen Thomas vijf jaar na hun huwelijk toenadering zocht. We waren vrienden gebleven en konden soms hard lachen samen, maar niet meer dan dat. Ineens begon hij me te mailen, soms belde hij, overduidelijk met smoesjes, en één keer schreef hij: ‘Misschien ben ik met de verkeerde zus getrouwd.’ Dat vond ik zo’n rare opmerking dat ik voorstelde om af te spreken. Ze hadden een zoontje van ruim een jaar, dat ik niet vaak zag, maar op wie ik wel gek was. En mijn zus liet me ook weer niet zo koud dat het me niet uitmaakte dat haar huwelijk belabberd was.”

Het streelde mijn ego

“Volgens Thomas was dat namelijk inderdaad het geval. Na de komst van hun kind waren ze uit elkaar gegroeid. Hoe meer bier we dronken – vroeger al onze favoriete bezigheid – hoe negatiever hij sprak over Jacqueline. Daarnaast liet hij zich geregeld ontvallen hoe denigrerend zij zich over mij kon uitlaten: dat ik nog steeds niet gesetteld was en zo. Ik vond het raar dat hij me dit vertelde. Waarom wilde hij stoken in een relatie die toch al slecht was? Maar ik vergat het meteen toen hij met z’n bekentenis kwam: hij biechtte op dat hij lange tijd verliefd op míj was geweest, maar nooit een move had durven maken. Hij vond me zo vrij, zelfstandig en stoer – ik zat vast niet op hem te wachten. Daarna ontmoette hij mijn zus, die qua uiterlijk sprekend op mij leek. En die veel makkelijker te veroveren was. ‘Dus ging ik voor haar,’ legde hij uit, ‘maar eigenlijk wilde ik jou.’ Hij keek er verlegen bij, aandoenlijk.

Thomas is een aantrekkelijke man die goed in de markt ligt, altijd al. Ik vond zijn bekentenis eigenaardig, maar ook vleiend. Ja, het deed zeker wat met me. Mijn relatie was net uitgegaan, op een nogal vervelende manier. Dit streelde mijn ego: ik was kennelijk leuker dan mijn zus. Maar hoeveel drank Thomas ook voor me bestelde, no way dat ik me door hem liet zoenen. Dat probeerde hij wel. Aan de bar al en later bij het afscheid. Na die avond bleef hij contact zoeken. Stalken, bijna. Ik was er zeker op ingegaan als hij single was geweest, alleen al omdat ik op dat moment behoefte had aan aandacht en sex. Maar dit was uitgesloten. Hallo, hij was de man van mijn zus! En of ik haar nou mocht of niet: zoiets doe je niet. Dat bleef ik tegen mezelf zeggen, maandenlang.”

Alle namen in dit artikel zijn om privacyredenen gefingeerd.

Het hele verhaal van Cathelijn lezen? Je vindt het in VIVA 51/52. Het blad ligt nu in de winkel of kan je hieronder bestellen.