Je ‘slaat’  niet goed & andere dieetfails

Dus je bent al even bezig, maar afvallen ho maar. Wat doe je toch verkeerd? Er zijn van die afvalblunders die je misschien wel kent, maar toch je brain hebben verlaten. Daarom: aandachtspunten voor tijdens het lijnen.

Tekst Barbara De Coninck | Beeld Getty Images

#1 Je telt de vloeibare calorieën niet

Misschien zie je koffie als het ideale ontbijt: weinig calorieën, maar net genoeg pep om je dag een kickstart te geven. Niets mis met een kopje koffie, maar een Double Chocolate Chip Macchiato ﷯met slagroom en mokkasiroop? Come on! ﷯ Vraag om een kleinere versie, eentje met afgeroomde melk of zonder al te veel toppings en je hebt al een beter bakje troost. O﷯, cocktails kunnen trouwens ook vreselijke caloriebommen zijn.

#2 Je bezwijkt onder de groepsdruk

Een is geen. Bied iemand je een handje popcorn aan tijdens een avondje bios? Bedenk je dan goed of je eraan wilt toe- geven, want grote kans dat het tweede handje dan volgt. Of misschien trakteert die ene collega ‘zomaar’ op taart, of dat dropje dat daar ineens naar je staat te lonken. Denk goed na voordat je iets in je mond steekt. Schrijf maar eens op wat je zoal op een dag binnenkrijgt, en ja, dan bedoelen we echt alles (en dat is stiekem best veel).

#3 Je wilt in 1 maand tijd 10 kilo kwijt

Fijn dat je zo gemotiveerd bent om af te vallen, maar blijf realistisch. Stel jezelf een haalbaar doel, bijvoorbeeld 3 kilo in een goede maand en giet het in een plannetje. Hou ook rekening met je startgewicht, je lengte en BMI. Plus: als je te snel gewicht wil verliezen, zal je alleen maar teleurgesteld zijn als dat niet lukt. En waar eindigt zo’n domper? Juist, voor de vriezer, zoekend naar je laatste pot Cookie Dough.

#4 Je krijgt té veel proteïnen binnen

Proteïneshakes zijn populair, en onder goede begeleiding kunnen ze helpen om af te vallen. Alleen let op dat je niet overdrijft. Want het teveel aan proteïnen dat je binnenkrijgt, slaat je lichaam op als vet. Dat geldt trouwens ook voor de proteïnerepen.

#5 Je slaapt te weinig

Een druk leven houdt je in beweging, klopt, maar tussen het vele studeren, werken, sporten en op stap gaan, moet je toch ook tijd inbouwen om te, jawel, slapen. Want als je te weinig slaapt, maakt je lichaam meer cortisol aan, het stresshormoon verantwoordelijk voor het opslaan van buikvet. En dat wil je nu net vermijden, toch? Probeer op een regelmatig tijdstip in je bed te kruipen en tussen de 7 en 8 uur te slapen. Afvallen door te slapen, check.

#6 Je eet low fat en hebt more trek

Natuurlijk, organisch, glutenvrij, biologisch, light… Mooie woorden, maar ook producten met deze labels kunnen behoorlijk aanzetten. Chocolade wordt gemaakt van cacaobonen: plantaardig, oké, maar daarom is het nog niet goed voor je lijn. Zeker met zogenaamde lowfat-producten moet je goed opletten. Want je hebt toch de neiging er meer van te eten (want: wat zit er nou allemaal in?). Er zitten vaak ook meer suikers in om het verminderde vetgehalte te compenseren. En ook: een lightdrank zal je zin in zoet even stillen, maar op termijn verhoogt het je hang naar tussendoortjes.

#7 Je ‘slaat’ niet goed

Groenten zijn gezond, da’s waar, en je hebt er minstens 200 gram per dag van nodig. Maar je hebt ook andere voedingsstoffen nodig. Zoals een portie vet en koolhydraten. Oftewel: aardappelen, pasta en brood (ga dan wel voor de volkoren variant). En dan zijn er nog de goede vetten, uit bijvoorbeeld noten, avocado en extra vergine olijfolie. Tot zover het goeie werk. Wat is er dan mis met sla? Als je voor de salade met geitenkaas, gerookte zalm of de garnaalkroketten gaat en er ook nog even drie lepels dressing over giet, dan ga je daar de mist in. Vaak zijn het de toppings die van je sla een geheime caloriebom maken.

