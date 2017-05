Waarom haren grijs worden of uitvallen

Heb jij je eerste grijze haar al ontdekt? Amerikaanse wetenschappers zijn er per toeval achtergekomen hoe het komt dat haren grijs worden of uitvallen.

De onderzoekers bestudeerden een zeldzame, genetische ziekte, waardoor tumoren op zenuwcellen groeien. Tijdens een aantal proeven op muizen kwamen ze erachter dat het eiwit KROX20 huidcellen verandert in een haarschacht. Hierdoor werd nog een ander eiwit geproduceerd: de stamcelfactor. De muizen werden kaal toen de wetenschappers de cellen verwijderden die KROX20 produceerden. Bij het verwijderen van de stamcelfactoren, werden hun haren wit. Dat valt te lezen in studievakblad Genes & Development.

“Of eenzelfde proces bij mensen zorgt voor kaalheid en grijs haar, moet verder onderzoek nog uitwijzen. Met deze kennis hopen we in de toekomst een samenstelling te creëren of het nodige gen in te brengen in haarfollikels om deze cosmetische problemen te corrigeren,” aldus onderzoeker Dr. Lu Len in een persmededeling.

Bron HLN | Beeld iStock