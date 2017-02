Wietolie: wat is dat?

Wietolie als medicijn of pijnstiller: we zien het steeds vaker voorbijkomen. Maar wat is het eigenlijk? En hoe gebruik je het?

Wietolie is een oplossing van de vet oplosbare bestanddelen van de cannabis-plant, opgelost in olie. Er bestaan veel soorten wietolie, die vallen onder twee soorten: CBD-olie (cannabidiol-olie) en THC-olie (tetrahydrocannabinol-olie). CBD kan een positieve werking hebben op eczemen en andere ontstekingsachtige huidaandoeningen, THC kan een positieve werking hebben tegen pijn. CBD-olie is legaal verkrijgbaar in Nederland (bijvoorbeeld bij De Tuinen), THC-olie (nog) niet.

De werking

Medicinale wietolie wordt vaak gebruikt tegen pijn, maar ook tegen andere lichamelijke en psychische klachten, zoals nervositeit en spanningen. Je kunt wietolie slikken of op je huid aanbrengen. Er zijn veel succesverhalen over het positieve effect van wietolie als bestrijding van kanker. De internetfilm ‘Run from the cure’ is het bekendste verhaal. Hierin is te zien hoe Canadees Rick Simpson claimt dat hij honderden mensen heeft genezen van kanker en andere ziekten. Er zijn in de afgelopen jaren tientallen onderzoeken gedaan die de werkzaamheid van cannabinoïden tegen kanker aantonen. Wietolie zou in staat zijn om kankercellen aan te spreken en die aan te zetten tot apoptose, oftewel: geprogrammeerde celafbraak. In principe is dat een natuurlijk proces. Elke cel heeft een bepaalde levensduur en wanneer die voorbij is, breken de cellen zichzelf af. Vaak worden ze door het lichaam opgenomen en hergebruikt. Bij kankercellen werkt dit mechanisme niet meer, die blijven zichzelf vermenigvuldigen en gaan niet vanzelf dood. Wietolie zou hier wél voor kunnen zorgen.

