WIN: Wondermaskers

Een simpel gezichtsmaskertje? Wij waagden ons aan maskers die meer kunnen, bijvoorbeeld omdat je ze op je hele lichaam smeert of je er je lippen mee kunt liften. Masks tot the max! Ook uitproberen? Je kunt ze hier winnen!

Time-Filler Mask (zwart) en Hydra-Filler Mask (wit) van Filorga

Belofte: Maximaal effect in slechts 15 minuten

Reactie van VIVA’s Kim: ‘Help! Dit masker openvouwen en op m’n gezicht plakken lijkt makkelijker dan het is’

Pure Clay Masks met eucalyptus, steenkool en rode algen van L’Oréal

Belofte: Maak je eigen mix om je huid de beste oppepper te geven: ga voor de multitasking techniek

Reactie van VIVA’s Martine: ‘Alsof ik een facial heb gehad: lekker triootje hoor, deze kleitjes’

Aqua Moisturising Mask van Cien

Belofte: Snelle opkikker

Reactie van VIVA’s Eline: ‘Breng ’m ’s avonds aan en geef je huid na het afhalen een voedende nachtcrème, dan word je zeker met een smooth skin wakker.’

Sublime Black Precious Scrub-Mask Body van Collistar|

Belofte: Deze bodyverzorging heeft een 4-voudig effect:

exfolieert, vernieuwt de huid en maakt glad

regenereert, hydrateert en revitaliseert

ontgift en zuivert

verheldert de huid, die meteen subliem oogt

Reactie van VIVA’s Jessica: ‘Dit masker laat zich niet zomaar weg douchen, maar werkt verbluffend goed’

Dreamkiss™ Plumping & Hydrating Bio-Cellulose Second Skin Lip Mask van Starskin

Belofte: Voor de perfecte Hollywood lippen

Reactie van VIVA’s Anne: ‘Ik kan gewoon doorwerken achter mijn laptop terwijl ik dit masker z’n magic laat doen’

