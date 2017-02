Gamekings-presentator Steven over zijn tatoeages: ‘Mijn rug duurde wel 25 uur’

Er zijn tatoeages voor de leuk en tattoos met een verhaal. In VIVA Mama 1 (nu in de winkel!) staan vaders die onder de naald gingen om de naam van hun kind te vereeuwigen.

Tekst Jessica Sindelka | Beeld Sven Signe den Hartogh

Steven Saunders (39, ‘Gamekings’-presentator en journalist) is getrouwd met Silvia. Zijn lichaam zit onder de tatoeages, waaronder plaatjes voor dochter Vena-Lee (9) en zoon Jameson (3).

Hand & hoofd

“Ik heb veel vrienden die bij een tattooshop werken. Het ontwerpen van de geboortekaartjes van de kinderen heb ik aan hen uitbesteed. Die kaartjes heb ik vervolgens gebruikt als inspiratie voor de tatoeages die ik voor de kinderen heb laten zetten. Die van Vena-Lee staat in twee delen op mijn handen en die van Jameson heb ik op mijn hoofd laten zetten.”

Vrije ruimte

“Mijn eerste tattoo liet ik twintig jaar geleden zetten. Sindsdien had ik elke een á twee maanden een afspraak in de tattooshop, met als uiteindelijke doel om helemaal vol te zitten. Inmiddels ben ik er een beetje klaar mee. Gelukkig staan de grote projecten er nu allemaal op. Mijn rug duurde wel 25 uur, en dat was nóg snel voor zo’n grote back piece. Nu doe ik alleen nog kleine tattoos in de vrije ruimte tussen de rest.”

Kleine klonen

“Vader worden vond ik heel spannend. Ik legde de lat hoog en had het gevoel dat ik alles perfect moest kunnen, terwijl ik in m’n hoofd zelf nog een chaotische puber was. Ik legde alles wat ik deed onder een vergrootglas. Gelukkig viel het allemaal vanzelf op z’n plaats. Ik kan het vaderschap niet meer wegdenken als onderdeel van wie ik ben. Ik vind het heerlijk om met die twee rond te hangen. Het zijn twee kleine klonen van mezelf. De kinderen vormen voor mij de basis waar ik al m’n energie uit haal.”

Tijdloos

“Vena-Lee en Jameson zijn totaal niet bezig met tatoeages. Dat ik ze heb, vinden ze normaal, maar het is niet iets wat ze cool vinden of zelf willen. Wat ik zou zeggen als ze op hun zestiende vragen om een tattoo? Dat ze nog een paar jaar mogen wachten, haha. Minimaal tot hun achttiende. En dan ga ik mee naar een shop die goed is en zorg ik ervoor dat het niet iets wordt wat een kinderbrein heeft bedacht. Een goede tattoo is tijdloos. Een bloem, dolk of adelaar; zulke dingen verjaren nooit.”

