Dit is waarom mannen van vlees houden

‘Vlees is seks!’ Dat verkondigt de Amerikaanse arts Leonard Shlain in zijn boek Sex, time and power. Waar het – in het kort – op neerkomt: het is de schuld van de vrouw dat de man van vlees houdt…

Vroeger, in de prehistorie, ontwikkelden vrouwen een grote behoefte aan vlees door het bloedverlies tijdens hun menstruatie. De man ging op jacht en in ruil voor een stuk zwijn betaalde de vrouw hem in natura. De man had zodoende al snel door: goed vlees in ruil voor seks was fijne handel.

Slimmer en sterker

De mensheid begon steeds meer vlees te eten en dat had een positief effect op ons lichaam, volgens de schrijver. De eiwitten zorgden voor een goede spieropbouw en door de dierlijke vetten ontwikkelden onze hersenen. Volgens Shlain bestaan de hersenen voor een belangrijk deel uit water en vetzuren. Ons lichaam kan deze vetzuren zelf niet aanmaken, dus moeten we deze stoffen uit onze voeding halen. De oermens haalde dit uit rood vlees en hoe meer we ervan aten, des te slimmer we werden. Kortom: vlees zorgde voor kennis en kennis voor macht.

‘Vlees eten is stoer’

Dat vlees macht is, vindt ook hoogleraar Roos Vonk. In een interview in De Gelderlander vertelt ze dat ze vindt dat macht, status en vlees eten iets is dat vooral bij mannen speelt. “Ik weet niet of ze er fysiek meer behoefte aan hebben dan vrouwen. Ik denk dat het psychologisch is. Vlees eten heeft iets stoers. Veel vrouwen eten vlees, omdat hun mannen anders beginnen te piepen.”

Macho-eten

Dat mannen van hamburgers houden heeft ook een andere theorie. Uit verschillende studies, gepubliceerd in Journal of Consumer Research, blijkt dat mannen snakken naar vlees door de sterke culturele associatie tussen biefstuk en mannelijkheid. Hierdoor wordt een stukje kip als mannelijker gezien dan een portie groenten. Daarnaast beoordeelden proefpersonen in het onderzoek dat mannen die steaks eten, mannelijker zijn dan mannen die groenten eten. Conclusie? Vlees is macho-eten! Maar een echt biologisch bewijs dat mannen ook daadwerkelijk meer vlees moeten eten om fit en stoer te blijven is er niet.

(Bron: Huffingtonpost, Telegraaf, Metrotime.be)

Wil je inspiratie voor lekkere vleesgerechten? Kijk dan op Cookloveshare.nl voor bijvoorbeeld deze top 5 kipgerechten.