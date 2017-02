OPROEP: Mensen gezocht voor VIVA’s AnyBody

Natuurlijk, naakt op de foto gaan is eng. Maar wie meedoet aan AnyBody, houdt er een prachtige foto, eeuwige roem en een vette ego-boost aan over. En krijgt ook nog een wellnessvoucher voor twee personen als tof extraatje.

Wil je in je eentje op de foto? Of liever met je zus, man of goede vriendin? Alles mag! Stuur een mail met je naam, leeftijd, woonplaats en telefoonnummer naar anybody@viva.nl o.v.v. ‘AnyBody’. Na je aanmelding word je uitgenodigd voor de fotoshoot en het interview in de studio van fotograaf Elisabeth van Dorp in Amsterdam. Zij maakt de iconische zwart-witfoto’s, waarbij ze ervoor zorgt dat je hoofd niet op de foto staat. Na afloop krijg je een wellnessvoucher voor twee personen cadeau, te besteden bij een heerlijk resort. Je kunt kiezen uit Elysium, Veluwse Bron, Zwaluwhoeve, SpaSense en SpaPuur.