10x sexy vaders met tattoos op Instagram

Wat er leuker is dan mannen met kinderen? Mannen met kinderen met tatoeages! Smul mee van deze sexy exemplaren op Instagram.

1. Arie Boomsma

Het zijn niet de makkelijkste weken nu Bobby’s tanden door komen. Maar dat ze goed kan zitten maakt veel goed. En dat ze voortdurend air piano speelt. Dat ook. Een foto die is geplaatst door Arie Boomsma (@arieboomsmainstagram) op 24 Sep 2016 om 12:23 PDT

2. André Hazes Jr.

Mijn baby!❤️ Een foto die is geplaatst door Andre Hazes (@andrehazes01) op 2 Jan 2017 om 3:56 PST

3. Jason Momoa

Love alasha and she loves unko Miss my babies. Papa is coming home ALOHA. Silverback Een foto die is geplaatst door Jason Momoa (@prideofgypsies) op 19 Okt 2016 om 1:01 PDT

✌🏽❤ Een foto die is geplaatst door Sunnery James (@sunneryjames) op 27 Dec 2016 om 11:01 PST

4. Sunnery James

5. Nigel de Jong

2nd day of X-mas, Couch surfing, watching movies and enjoying the finest things in life 🎄🙏 #MerryChristmas #LilMiniMe #FamilyVibes Een foto die is geplaatst door Nigel de Jong (@nigeldejong) op 26 Dec 2016 om 11:07 PST

6. Orlando Bloom

Een foto die is geplaatst door Orlando Bloom (@orlandobloom) op 14 Jul 2016 om 9:34 PDT

7. Kraantje Pappie

Woezel en Pip kijken. Echte Hiphop. Een foto die is geplaatst door Crane (@kraantjepappie) op 3 Jan 2017 om 3:07 PST

8. David Beckham

Wow what a night that I could spend with just another Roses fan that happens to be my boy ❤️ Een foto die is geplaatst door David Beckham (@davidbeckham) op 15 Jun 2016 om 6:51 PDT

Meer leuke vaders met tattoos zien? In VIVA Mama 1 staan vijf papa’s die een tatoeage lieten zetten voor hun kind. Haal het blad nu in de winkel of bestel ‘m hieronder online.

Zie ook:

Gamekings-presentator Steven over zijn tatoeages: ‘Mijn rug duurde wel 25 uur’

Ben Saunders: ‘Ik heb door de jaren heen flink wat tatoeages weggehaald’

Klaas Boomsma liet een bijzondere tattoo zetten