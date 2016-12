3x DIY-knutselen met je kind

Wil je je kind deze kerstvakantie een keer wat anders voorschotelen dan Netflix-series en iPad-spellen? Waag je aan deze toffe knutselklusjes, met een eindresultaat waar je ook nog iets aan hebt!

Productie: Lisanne de Munck

Fotografie: Daphne Ponsteen en Lisanne de Munck

Glitterslijm

Pakje maizena

Afwasmiddel

Glitters

Kom

Eventueel een luchtdicht bakje om het slijm na het spelen in te bewaren

Giet de helft van het pakje maizena in een kom. Doe hier flink wat afwasmiddel bij. De verhouding maakt niet zo veel uit. Kneed het geheel door elkaar. Is het goedje te nat? Voeg wat maizena toe. Te droog? doe er wat afwasmiddel bij. Uiteindelijk moet je een bal krijgen die niet aan je vingers blijft kleven. Is je bal naar wens? Gooi er een flinke lading glitters over en kneed net zo lang totdat alle glitters zijn opgenomen. Klaar is je glitterslijm! Bewaar het slijm nadat er mee gespeeld is in een plastic bakje. Als het te droog is geworden, voeg dan wat afwasmiddel toe. Grappig: na een paar dagen krijgt het een fellere kleur.

Partypoppers

Schaar

Papieren bekertjes

Ballonnen

Tape

Munitie, zoals confetti, pompoms of sterretjes

Knip met de schaar de onderkant uit een bekertje. Maak een knoop in een van de ballonnen en knip een stukje van de bovenkant van de ballon eraf. Schuif de opengeknipte ballon om de uitgeknipte onderkant van het bekertje. Zet vast met tape, vul de beker met je munitie en knallen maar! Hou het bekertje vast ter hoogte van de ballon.

Cadeaupapier

Twee of drie aardappels

Schilmesje

Een rol bruin papier

Verf

Bordjes

Snij de aardappels doormidden en snij in het snijvlak verschillende figuurtjes. Een ster, kerstboompje, pijlen: the floor is yours. Voorzie elk bordje van een goeie klodder verf. Doop het aardappelfiguurtje in de verf en laat je kind stempelen op het bruine papier. Ga net zo lang door totdat jullie genoeg cadeaupapier hebben om alle kerstcadeaus in te verpakken.