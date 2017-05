Deze bijzondere pizza zou de bevalling opwekken

Heerlijk, een pizzaatje op z’n tijd. De Buffalo Wing Pizza is echter meer dan gewoon ‘lekker’. Deze spicy pizza van de Hawthorne’s New York Pizza and Bar zou wel een heel bijzonder effect teweeg brengen.

De Hawthorne’s New York Pizza and Bar in de Amerikaanse stad Charlotte heeft deze dagen niets te klagen: er is een flinke run ontstaan op een van hun pizza’s. De Buffalo Wing Pizza zou bij zwangere vrouwen namelijk de bevalling kunnen opwekken.

Toeval?

Zes jaar geleden at Ali Aldrich de – toen nog gewone – pizza met mozzarella en kip. Ze was 38,5 week zwanger en kon niet wachten tot haar eerste kind geboren zou worden. Met een voetmassage probeerde ze de bevalling op te wekken, maar tevergeefs. Na het proberen van de Buffalo Wing Pizza – ‘a pie with a kick to it‘ – was het echter wel raak. Vier uur na het eten van de pizza brak haar water. Een paar weken later gebeurde bij haar buurvrouw precies hetzelfde. Grappig toeval, dachten de vrouwen nog. Tot een vriendin onlangs hetzelfde overkwam. Zou het dan toch…?

Nadat een blogger het verhaal van de vrouwen publiceerde, wilden meer mommies to be het proberen. Volgens de manager van Hawthorne’s legden sommigen er zelfs uren reizen voor af. Al vijf andere vrouwen hebben bekendgemaakt dat het eten van de pizza ook bij hen heeft gewerkt.

Bijzondere saus

Waardoor het komt dat deze pizza met mozzarella en kip dit effect teweeg brengt? Volgens John Adams, mede-eigenaar van de pizzeria, zou het weleens kunnen komen door de huisgemaakte saus: niet té pittig, maar wel pittig genoeg. Who knows?

Echt een wonderpizza?

Volgens gynaecoloog Alyse Kelly Jones gaat het echter om een fabeltje. “Er is geen bewijs dat spicy eten de bevalling opwekt. Al jarenlang proberen vrouwen van alles – sex, pittig eten, wandelen – maar nergens is de werking van bewezen.” Zelf geeft ze toe ook wonderolie te hebben gedronken, in de hoop de bevalling op te wekken. “Maar dat werkte ook niet.”

De eigenaar van de pizzeria hoort al jaren geruchten over de speciale werking van de pizza, maar was er nooit zo mee bezig. Tot hij de recente berichten hoorde. “Bij Hawthorne’s draait het om families, en als wij eraan kunnen bijdragen om families te laten groeien, doen we dat graag,” zegt hij.

The Inducer

Binnenkort opent Hawthorne’s een vestiging op een nieuwe locatie. Het plan is om extra aandacht te vestigen op de Buffalo Wing Pizza: voortaan ook wel ‘The Inducer’ genoemd.

