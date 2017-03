Do: ‘Zo’n kind geboren zien worden, dat is geweldig’

Of je nu in het kraambed ligt of ernaast staat: een bevalling meemaken is een retespannende gebeurtenis. Dominique Rijpma-van Hulst – beter bekend als zangeres Do – kan het weten: voor het TLC-programma ‘Bevallen met…’ loopt ze mee met verloskundigen. En o ja, ze is zelf ook moeder. Gelukkig heeft ze nog wel tijd voor een interview met VIVA.

Ze kan elk moment worden weggeroepen voor een bevalling, laat Do meteen weten als we gaan zitten voor het interview. Vannacht had ze haar telefoon al op stand-by staan, maar toen gebeurde er nog niets.

Kun je daar een beetje mee omgaan; die stress?

“Ik ben het inmiddels gewend. Het is inherent aan mijn werk, dat is vaak last-minute. Maar het is wel spannend; wie weet moet ik zo halsoverkop weg.”

Waarom zei je ja tegen dit programma?

“Ten eerste: ik hou van baby’s. Daarnaast heb ik altijd arts willen worden, ik had het heerlijk gevonden om in een ziekenhuis te werken. En het is natuurlijk heel bijzonder om bij zo’n intiem moment aanwezig te mogen zijn.”

Wat is jouw rol tijdens zo’n bevalling?

“Ik probeer steeds gepaste afstand te houden en te helpen waar ik kan. De vrouw bemoedigend toespreken, de vader ondersteunen. Je wilt ook geen plek innemen die niet voor jou bestemd is. Maar toen ik tijdens een van de bevallingen zei dat ik maar eens ging, antwoordde de vrouw dat ik niet mocht gaan omdat ze het fijn vond dat ik er was. Zo lief! Dat is een leuke bevestiging dat je toch iets kunt betekenen. Het was totaal niet ongemakkelijk, maar juist mega-intiem en emotioneel. De gezinnen hebben zelf natuurlijk toegezegd dat je erbij mag zijn, waardoor niks te raar is. Gelukkig niet!”

Welke bevalling zal je altijd bijblijven?

“Ik vond de keizersnede waar ik bij was heel bijzonder. Het was geweldig om te zien hoe het operatieteam omgaat met de ouders en natuurlijk om het kind geboren te zien worden. Het stond nog heel vers in mijn geheugen; twaalf weken ervoor lag ik daar zelf met mijn dochter Loulou.”

Hoe was het om er zo dicht op te staan, terwijl je net bevallen bent?

“Het is heel leuk om die herkenning te hebben. Maar aan de andere kant: ook als je tien jaar geleden moeder bent geworden, zit dat moment op je netvlies gebrand. Er hoeft maar dít te gebeuren en je weet precies weer hoe het was.”

Wat wil je tegen iedereen zeggen die nog moet bevallen?

“Maak er geen plaatje van, maar laat het over je heen komen. Toen ik hieraan begon, was mijn vraag: hoe roze is die roze wolk? Veel vrouwen gaan met een bepaalde verwachting hun bevalling in, zeker bij hun eerste kind. Negen van de tien keer is dat beeld natuurlijk niet terecht. En dan kan het soms voelen als een teleurstelling. Heel fijn is – in tegenstelling tot vroeger – dat alles met je wordt besproken door de arts. Ook als je halsoverkop naar het ziekenhuis moet, blijf je de baas over je eigen lichaam.”

Wat vind jij: moet de man alles kunnen zien of lekker bij het hoofdeinde blijven?

“Dat is natuurlijk heel persoonlijk, maar ik zeg je wel: dat beeld raak je nooit meer kwijt. Sommige vrouwen hebben er geen moeite mee dat hun partner alles ziet en sommige mannen kunnen het ook goed aan. Maar als je het mij vraagt, zeg ik: hoofdeinde. Het is een heel bijzondere ervaring om een kind te geboren zien worden en het is fantastisch als je dat samen kunt ervaren, maar daarvoor hoef je echt niet per se alles te zien.”

Hoe sta jij tegenover pijnstillers?

“Waarom pijn lijden als het niet hoeft? Natuurlijk snap ik dat je uitkijkt met medicatie en het is goed om kritisch te zijn. Maar pijn werkt heel uitputtend en je weet niet hoe lang een bevalling duurt. Als je minder pijn hebt, herstel je sneller en kun je eerder van je baby genieten. Als die er is, begint de marathon namelijk pas echt.”

Waarom moet iedereen het programma zien?

“Het is zo’n wezenlijk iets en ook meteen het gevaarlijkste moment uit je leven. Het is zo bijzonder als het allemaal goed gaat. Daarnaast geeft het een eerlijker beeld om meerdere bevallingen te zien. Niet iedereen krijgt natuurlijk de kans het live mee te maken en via het programma kun je het toch indirect beleven. Dat is heel tof.”

