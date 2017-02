5 kinderen én een topbaan: zo doet Mona dat

Dat je moeder wordt betekent heus niet dat je je baan maar moet opzeggen. Vrouwen zouden – net als mannen – gewoon moeten kunnen blijven werken als ze dat willen. Daar maakt Tweede Kamerlid Mona Keijzer, nummer 2 op de lijst van CDA en moeder van 5, zich hard voor. Mooie zaak, vindt VIVA Mama. Maar hoe doet ze dat? En hoe denk jij over de combi van carrière en kids?

Ik ben moeder van vijf zoons. Toen ze klein waren, werkte mijn man fulltime en ik variërend van niet tot twee, drie of vier dagen in de week. Als jurist, beleidsmedewerkster, wethouder of advocaat. Daarnaast deed ik af en toe een vrijwilligersklusje. En natuurlijk de bekende taken op de basisschool, waarvan ik die van vlooienmoeder nog steeds de meest bijzondere vind. Nu werk ik fulltime als Tweede Kamerlid.

Rennen, vliegen, haasten

Hoe dat gaat? En hoe ik dat doe? Dat wordt me vaak gevraagd. Tuurlijk, met vijf kinderen heb je een groot gezin. Maar de vraag hoe je je werk met de zorg voor je kinderen (en soms ook nog je oude ouders) combineert, speelt binnen elk gezin. Wie herkent niet de gebroken nachten met een ziek kind? Dan ’s ochtends ontbijt klaarzetten, de eerste e-mails lezen, je kinderen aankleden. Waarbij natuurlijk een van de kinderen een schoen mist, terwijl de ander niet wil eten en je tegelijkertijd met je partner nadenkt over wie ook al weer de kinderen naar muziekles moet brengen. Het verkeer is druk, maar je komt net op tijd aan bij de basisschool. Daar word je geacht even te gaan zitten om voor te lezen. Je veegt nog even de snottebel onder je kleuter zijn neus weg en vertrekt naar je werk. Samen met je partner probeer je ’s avonds zo snel mogelijk een gezonde hap op tafel te krijgen. De kinderen zijn moe en hongerig, dus echt gezellig is het niet. Volgende keer maar proberen wat eerder boodschappen te doen. De jaren van zwangerschappen, bevallingen, nachtvoedingen, zieke kinderen, kinderdagverblijven die je vragen je kind op te halen omdat het snottert, eindeloos lang doen over de boodschappen, ze in bad doen, voorlezen en in bed stoppen: het zijn tropenjaren, die ik toch voor geen goud had willen missen en waar ik nog weleens met weemoed op terugkijk.

Aan de top? Aan de keukentafel!

Ik ben dus niet bijzonder. En ik heb niet zo veel met discussies over ‘vrouwen aan de top’. Alsof die enkeling aan het hoofd van een beursgenoteerd bedrijf jouw dagelijks bestaan makkelijker gaat maken. Wat het wel makkelijker maakt, is goede kinderopvang, een fijne school en de mogelijkheid om flexibel te werken. Dat is waarom ik Kamerlid ben geworden. Om de dagelijkse dingen voor mensen net even wat makkelijker te maken. Ervoor te zorgen dat mantelzorgers niet door het ijs zakken. Dat je gehoord wordt bij de gemeente of weet dat je kunt rekenen op goede zorg aan huis voor je zieke vader of moeder. We zijn tenslotte allemaal vaders, moeders en kinderen en moeten het met elkaar zien te rooien. Het allerbelangrijkste is om elkaar te helpen; dat maakt het elke ochtend weer wat makkelijker.

Vind jij ook dat zaken beter geregeld zouden moeten worden, zodat het als moeder makkelijker wordt te (blijven) werken? Deel je reactie hieronder.