Klus geklaard: ‘De weeën zijn begonnen, en ik val weer in slaap’

Esther Wevers (40, eigenaar Blije Boeddha Yoga en Hypnobirthing-docent) is getrouwd met Nima (43, business development manager). Ze hebben twee kinderen, dochter Dana (13) en zoon Isha (11), en Esther is zwanger van de derde.

Tekst: Anne Bakker. Foto’s: LUKK geboortefotografie

Wakker van de weeën

1 dag voor de uitgerekende datum

Maandag 02.00 uur “Ik word wakker van de weeën – of golvingen zoals ik ze noem. Het is begonnen, wat fijn! Ik blijf liggen en val weer in slaap.”

11.00 uur “De kinderen komen uit bed. Ze hebben vakantie, dus ik heb ze laten uitslapen. Mijn buik is weer rustig. Vandaag lekker op de geboortebal hangen.”

Even steunen

Dinsdag 07.00 uur “Golvingen! Ik vraag of Nima de afspraak met de verloskundige voor vanmiddag afzegt. Eigenlijk wil ik die er helemaal niet bij hebben, maar Nima wil het graag. Dus ze mag komen als het zover is, maar alleen kijken. Ik wil het helemaal zelf doen.”

12.30 uur “Dana heeft een afspraak bij de homeopaat. We hebben er lang op gewacht, dus ik wil niet afzeggen. Het is gelukkig om de hoek. Tijdens de afspraak en de wandeling ernaartoe blijven de golvingen komen. Ik moet twee keer stilstaan en op Dana steunen.”

15.00 uur “Nima is even gaan liggen. Ik ga bij hem liggen, maar kan mijn draai niet vinden. Dan maar douchen.”

16.00 uur “Ik zit gezellig op de bank met de kinderen. We maken grapjes en ik ontspan. De golvingen komen en gaan. Nima vraagt waar ik behoefte aan heb. Nog even niks.”

17.30 uur “Ik word onrustig en wil in bad. Dana zet de Regenboogontspanningsmuziek op. De kinderen maken grapjes over de muziek en Isha sprenkelt water over mijn rug.”

17. 45 uur “Nima vraagt of hij de verloskundige al kan bellen, maar ik wil nog even wachten. Ik vertrouw erop dat mijn lichaam dit kan en dat het niet veel pijn hoeft te doen. Ik zorg bewust voor een positieve mindset. HypnoBirthing heeft te maken met concentratie, adem en ontspanning. Je kindje geboren laten worden in alle rust, ik weet door mijn werk dat het écht kan.”

18.00 uur “Bij elke wee concentreer ik me op een affirmatie: deze golving brengt mijn baby dichterbij. Ik blijf me bewust ontspannen en probeer bij elke golving verder los te laten. Ontspannen en openen als een bloem.”

Omringd door liefde

18.30 uur “De verloskundige komt binnen, Nima wilde niet langer wachten. Ze zet haar spulletjes klaar en observeert. Ik wil niet gestoord worden en zie alleen Nima en de kinderen. De golvingen komen en gaan, ik heb mijn aandacht bij de adem. Alles verloopt rustig.”

19.15 uur “De geboortefotograaf komt binnen en gaat stil aan de slag. De golvingen worden krachtiger. Heb ik onbewust op haar gewacht? Ik zoek naar de juiste houding. Op handen en knieën. Op mijn hurken. Nima houdt mijn handen vast, Dana streelt mijn arm en zegt dat ik rustig moet blijven ademen, Isha staat naast het bad. Ik voel me omringd door liefde. Dan voel ik de vliezen openen, het hoofdje komt.”

19.30 uur “Met het hoofdje in mijn hand ga ik iets verzitten. Voorzichtig duw ik mee met de golving. Op één knie en met één been omhoog voel ik hoe de baby wordt geboren. Vanuit het warme water kijkt Sam in het rond. Een magisch moment, precies zoals ik het wilde. Ik voel me intens dankbaar en gelukkig.”