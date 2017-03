momlife: Maureen blogt voor de kost

Alle ouders maken kiekjes van hun kroost, maar sommige verdienen er ook nog geld mee. Wanneer besluit je professioneel te bloggen met je foto’s? En hoe bevalt dat? Maureen Powel (39) vertelt.

Tekst Milou van der Will

Wie Maureen Powel (39) Beroep Stylist, model en blogger op maureenpowel.com Insta @maureenpowel (20,8K volgers) Mama van Sifare (10), Morgan (9) en India (7). Ook bekend van haar blog: haar neefje van 4 en nichtje van 2 Online voorbeelden @micahgianelli, @kyrzayda_, @scoutfashion

“Twee jaar geleden begon ik met bloggen. Eerst alleen op Instagram, om te kijken of ik het zou volhouden om regelmatig foto’s te plaatsen met een verhaal erbij. Dat lukte, dus wist ik dat ik het ook zou volhouden om regelmatig een blog bij te houden. De rollen in mijn leven, die van moeder, model, stylist en wereldreiziger, combineer ik inmiddels heel natuurlijk. Als het lukt met school, neem ik mijn kinderen graag mee op reis. Gelukkig heb ik ook een moeder die meehelpt en een man die er altijd is.

Ze hoeven alleen op de foto als ze dat willen, anders niet

Sowieso ben ik een relaxte moeder. Ik ken mensen die overal een vaste tijd voor hebben: dan een dutje, dan een hapje. Mijn kinderen gaan gewoon mee in mijn flow. Als we op zondag bij mijn moeder in Rotterdam zijn, blijven we lekker lang. Voordat we naar huis gaan, douche ik ze daar, pyjamaatjes aan. En ze weten: vanaf het moment dat we in de auto zitten, is het slapen.

Met mijn blog ben ik ook relaxed. Mijn aantal volgers groeide snel, bijna als vanzelf. Ik denk door het regelmatig posten, maar ook dankzij reposts van grote accounts die mijn stijl tof vinden. Het heeft me al veel leuks opgeleverd. Ik schreef een column voor Glamour, krijg veel cadeautjes toegestuurd en heb verschillende betaalde samenwerkingen met merken. Zo heb ik een vaste deal met een kledingmerk om foto’s met mijn dochters te posten. Vooral mijn oudste vindt dat leuk, maar als ze niet zouden willen, hoeft het zeker niet. De shoot is altijd ‘echt’, spontaan. Ik zorg voor de juiste instellingen op de camera, mijn man maakt de foto’s. En dan maken we er een uitje van: dan gaan we naar het Eye Filmmuseum en schieten we voordat we naar binnen gaan een foto van onze outfits. Klik en klaar. Als ik het niet zo leuk zou vinden om mijn modellenwerk te blijven doen en daarnaast als stylist te werken voor tv-programma’s als ‘The Voice’, zou ik van het bloggen alleen kunnen leven. Maar juist de combinatie is te gek.”

