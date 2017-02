Ryan Marciano: ‘Ik hoopte dit keer op een tweeling’

Ryan Marciano (34) is de wederhelft van Sunnery James. Op dj-gebied dan. In het echte leven heeft hij samen met zijn vriendin Kim Sanders (32) zoontje Zen (16 maanden) en verwachten ze binnenkort een dochter.

Interview Thea Tijssen | Foto’s Maaike van Haaster

Hoe hebben jullie thuis de opvoedtaken verdeeld?

Kim: “We doen veel samen, omdat Ryan doordeweeks 24 uur per dag bij ons is.” Ryan: “Alleen vind ik dat Kim sommige dingen beter kan dan ik, zoals luiers

verschonen.” Kim lacht: “Elke keer als Zen heeft gepoept, zegt ie: ‘Ja maar, jij kan dat zó goed!’ Hij probeert eronderuit te komen.”

Ryan: “Ja, tot nu toe heb ik mijn smoesjes altijd wel klaar. Ik vind het echt niks.”

Kim tegen Ryan: “Maar straks met de tweede erbij moet je er wel echt aan

geloven, hoor.”

Was het ‘gepland’ dat je zo snel zwanger raakte?

Kim: “We hadden tegen elkaar gezegd: we zien wel hoe het loopt. Het ging sneller dan verwacht, maar daar waren we eigenlijk heel blij mee. Ryan riep altijd dat hij vijf kinderen wilde…”

Ryan: “Ik hoopte dat dit een tweeling was.” Kim: “Ja, jij was echt teleurgesteld.” Ryan: “Toch niet goed mijn best gedaan, denk ik. Maar serieus: zo’n groot gezin leek me gezellig. Al zien we nu ook wel dat je hard aan de bak moet als je kinderen opvoedt. Dus misschien na de tweede nog eentje en dan is het wel goed.”

Ryan, hoe vind jij Kim als moeder?

Ryan: “Supergoed! Ik had niet verwacht dat ze het allemaal zo zou oppakken. Ook nu er een tweede aan komt, is ze nog steeds zo met Zen in de weer.”

Wat had je dan verwacht?

Ryan: “Ik had het niet slechter verwacht, maar ook weer niet zó goed. Als Zen iets krijgt, moet het perfect zijn. Eten, drinken, z’n kleding, noem maar op… Ik denk veel eerder: zo is het ook wel goed.”

Moet alles zo perfect zijn voor Zen, Kim?

Kim: “Vooral met voeding ben ik een perfectionist. We kiezen ervoor om Zen thuis alleen maar biologisch voedsel te geven. Ik kook elke dag vers voor hem en van kleins af aan heb ik ’m alles laten proeven. Het voordeel is dat hij nu alles lust. Ook heeft hij nog nooit snoep gehad. Natuurlijk krijgt hij weleens een koekje als we ergens zijn. Ik wil ook niet krampachtig blijven volhouden dat hij nooit mag snoepen, maar thuis krijgt hij het niet.” Ryan: “Sommige mensen denken dat het een marteling is, die vinden het zielig. Maar hij kent het niet, dus mandarijntjes en dadels zijn voor hem superzoet.”

Ryan, jij zei laatst dat je Sunnery en Doutzen als voorbeeldouders ziet, omdat zij zo relaxed omgaan met de opvoeding. Lukt het een beetje om het net zo te doen als zij?

Ryan: “Bij Sun en Doutzen kwam ik dagelijks over de vloer, dus ik zag hoe zij dat deden. Zij praten veel met hun kinderen, geven ze zelfvertrouwen en gaan bewust met voeding om. Het heeft zeker geholpen dat ik zag dat het zo óók kon. Ik vind dat het ons ook lukt.”

Kim: “Sunnery en Doutzen zijn ons net een stapje voor. Zij hadden al twee kinderen voordat wij er überhaupt eentje hadden. Ze geven ons spelenderwijs tips, omdat zij alles al hebben meegemaakt. Ook tijdens mijn zwangerschap kreeg ik veel tips van Doutzen, bijvoorbeeld dat ik in het laatste trimester frambozenbladthee moest drinken om m’n baarmoeder voor te bereiden op de bevalling.”

Ryan: “We hebben toch veel meer van ze gehad? Tips over vitamines en zo?”

Kim: “Ja, klopt. Veel vitamines inderdaad en onder meer het boek ‘Hypnobirthing’. Doutzen raadde me aan dat boek te lezen tijdens mijn zwangerschap.”

