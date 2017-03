Vakantiedossier: kindproof op reis

Hè lekker, met een kleintje dat nog niet naar school gaat, kun je weg wanneer je wilt. Check deze lijst kindproof-bestemmingen voor inspiratie.

Zweden

Fotograaf Kim Krijnen (38) maakte met haar man Eef (37) en hun drie zoons Boet (8) Mans (6) en Sees (5) drie weken lang met de auto een roadtrip.

Hoe zag jullie vakantie eruit?

“We hebben drie weken lang door Zweden en Denemarken gereisd en zo’n 5000 km afgelegd.”

Waarom was deze vakantie zo perfect?

“Meestal staan onze zomervakanties in het teken van anderen ontmoeten op de camping. Heel gezellig, maar tijdens deze roadtrip spraken we eigenlijk niemand anders dan elkaar. Het voelde daardoor als een bubbel, ons vijven tegen de rest van de wereld.”

Heb je een tip voor andere roadtrippers?

“Scandinavië is groots. Sommige stukken binnenland waren heel leeg en bijna unheimlich. Het gevoel dat je uren verwijderd bent van de eerste beste dokterspost, daar moet je wel tegen kunnen. Wij waren erg gecharmeerd van de kustgebieden. Onze lievelingsplek was de Hoga Kusten, dat was het hoogste punt dat we aandeden en daar voelde we ons zo weg van alles. Uitkijkend op de zee naar Finland en stiekum bang voor beren – ontroerend mooi.”

Spanje

UrbanMoms-blogger Esther Buitendijk (34), haar man Sander (36) en hun zoons Flint (6) en Riff (1) vierden vakantie in Valencia.

Gave foto!

“Deze foto vat onze vakantie eigenlijk helemaal samen. Het was ontspannen – net als Riff en ik in het zwembad – maar ook actief – zoals de plons van Flint. Sander maakte de luchtfoto met zijn Drone.”

Hoe zag jullie vakantie er precies uit?

“Afgelopen zomer hebben we twee weken in Valencia doorgebracht, voor het eerst met ons gezin van vier. Valencia is écht de perfecte combinatie tussen stad en strand. En ideaal om naar toe te gaan met kids. Spanjaarden zijn dol op kinderen en de stad is heel goed begaanbaar op de fiets. Sander en Flint crosten op hun tandem de hele stad door: ze hadden veel lol en bekijks. Riff zat bij mij achterop en keek zijn ogen uit. Super om op die manier de stad te verkennen. Na 1,5 week stad hebben we nog een bed & breakfast gehuurd buiten de stad. Bijna in the middle of nowhere, een groot contrast met de gezellige en drukke stad. Ideaal voor drie dagen bommetjes in het zwembad en relaxen.”

Bali

Hüsne Afsar (31), haar man Kamil (32) en hun zoon Mikail (2) vierden met z’n drieën vakantie op Bali voordat dochter Selin (5,5 maanden) zich aandiende.

Da’s best lang vliegen met een kleintje. Hoe ging het?

“Ik keek er onwijs tegenop: zestien uur in de lucht met een dreumes, moesten we dat wel willen? Maar het viel uiteindelijk reuze mee. We hadden vluchten gekozen rond zijn bedtijd, dus de eerste elf uur sliep Mikail. Wat we op de terugvlucht wel beter hadden geregeld: niet bij het raam, maar juist in het midden van het vliegtuig zitten. Want ook al is de verlichting ’s nachts uit, de noodverlichting geeft behoorlijk wat licht, waardoor hij onrustig sliep. Een tip die wij van vrienden kregen en ik graag deel: neem een aankleedkussen mee het vliegtuig in. Dat kun je gebrui-ken als matrasje op schoot, waardoor je kind stabieler ligt én makkelijk verplaatst worden wanneer je van je plek af moet.”

Waarom was het zo geweldig?

“Bali was als een droom. De natuur is er adembenemend mooi en heel divers: van mooie stranden tot de paradijselijke tropische binnenland, rijstvelden, watervallen. Er is zo veel te zien en te doen, en alles is op redelijke afstand. Minstens zo belangrijk: de bevolking is heel warm en hartelijk. Ze zijn er gek op kinderen, die krijgen heel veel aandacht. Als we uit eten waren en Mikail werd onrustig, dan was er altijd wel personeel dat hem wilde vermaken. Hou wel rekening met het flinke tijdverschil: Mikail had twee dagen nodig om om te schakelen, dus hebben we het eerst rustig aan gedaan.”

Canada

Lizette Ariens (38), haar man Willem (42) en hun drie kinderen Max (11), Tycho (9) en Sophie (6) trokken ruim drie weken met een jeep en camper door Canada.

Waar zijn jullie geweest?

“We begonnen in Vancouver, een soort klein New York. Daarna gingen we naar Vancouver Island, waar je meteen in een andere wereld zit met prachtige natuur en heel weinig mensen. We maakten tochten op het water met een gids, op zoek naar walvissen, zeeleeuwen en andere dieren. Verder hebben we veel gehiked. Dat ging heel goed omdat er veel te zien is en er altijd een kans is om wilde dieren te spotten. Verder hebben we gefietst, gekanood, gezwommen in kleine meertjes, uren gereden zonder een mens te zien, beren gespot, hout gesprokkeld, een pijl-en-boog gemaakt, spelletjes gedaan en kampvuren gemaakt waar ’s avonds de marshmallows op gingen.”

Waarom is het een aanrader?

“Het is er heel afwisselend. De ene keer sta je in een hippe stad, dan weer in the middle of nowhere op de rotsen, in een surfstadje of in de jungle. De mensen zijn er vriendelijk en behulpzaam, het klimaat is prettig, je voelt je er veilig en het tijdverschil is te doen voor kinderen. We hadden echt tijd voor elkaar. Vooral het samen reizen in een camper was geweldig. We hadden er bewust voor gekozen om geen apparaten mee te nemen en daar hebben we geen moment spijt van gehad. Ze misten die dingen niet eens!”

