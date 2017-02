Schateren met korting: de Powervrouwen zijn terug!

De Powervrouwen zijn terug! Wat je van hun nieuwe voorstelling kunt verwachten? Meer scherpe grappen, leukere liedjes, meer hysterische dansjes en nog meer zelfspot.

‘Powervrouwen’ gaat over alles wat vrouwen bezighoudt. De gewone dagelijkse dingen zoals werk en relaties, maar ook gevoeligere kwesties zoals ouder worden, sex en onzekerheid. Aan al die onderwerpen wordt steeds weer een bijzondere draai gegeven, waarbij humor, zelfspot en schaamteloosheid de hoofdrol spelen.

Powervrouwen 2.0

Al eerder naar een van de voorstellingen van de Powervrouwen geweest? Dan herken je ongetwijfeld een deel van de cast. Al zijn er ook weer nieuwe dames bij die voor frisse energie zorgen. De voltallige cast bestaat uit Pamela Teves, Cystine Carreon, Lieneke Le Roux, Mylène d’Anjou, Caitlin Baank en Willemien Slot.

Beeld Raymond van Olphen