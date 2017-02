Een tête-à-tête met zanger Gavin James

Ineens was hij daar: de Ierse zanger Gavin James (25). Met zijn zwoele stem verkocht ie Paradiso binnen 3 minuten uit. Maar wat weten we verder eigenlijk van de ‘Book of Love’-zanger? VIVA sprak met hem!

Foto en tekst Daphne Ponsteen

Elf uur ’s ochtends krijg ik een belletje van mijn collega: of ik over twee uur Gavin James wil interviewen in het Hilton. Gavin who? Ik google de man en er verschijnt een vriendelijke ‘ginger’ (zijn woorden) op het scherm. Zodra zijn grootste hit ‘Book of Love’ uit mijn speakers brult, is het een feest der herkenning. Maar natúúrlijk! Ook de nummers ‘Nervous’ en ‘Bitter Pill’ blijk ik te kennen, dat scheelt. Op naar het Hilton.

Ha Gavin, hoe gaat het met je?

“Goed! Ik mag eindelijk weer flink aan de slag en ik heb er zin in. Het is fijn om weer in Amsterdam te zijn, het is mijn favoriete stad, op Dublin na dan. De mensen zijn hier hetzelfde als in Ierland, super aardig en met dezelfde soort humor. Ik woon zelf in het centrum van Dublin en ben een echte stadsjongen, ik hou ervan.”

De Amsterdammers mogen jou ook, want je concert in Paradiso was binnen 3 minuten uitverkocht.

“Ja, what the fuck! Ik ging helemaal uit m’n dak toen ik dat hoorde, het was zo cool. Dat was de eerste keer dat een concert zo snel uitverkocht. In Ierland ben ik jaren bezig geweest om bekend te worden, daar ging het heel langzaam. Het concert zelf was ook echt een gekkenhuis. Ik had op dat moment alleen een live album uit dus ik was bang dat veel mensen alleen mijn hit ‘Book of Love’ zouden kennen. Maar tijdens het concert bleek iedereen álles te kennen, ze zongen het allemaal mee. Zo bizar. En dan te bedenken dat ‘Book of Love’ eigenlijk nooit was bedoeld om uit te brengen. Ik speelde het als opwarmertje voor een optreden, en toen we later de live opnames terugluisterden, besloten we het te promoten. The rest is history.”

Heeft je bekendheid veel bijwerkingen?

“Je krijgt ineens meer aandacht van anderen, ook van vrouwen. Toen ik nog veel optredens deed in pubs kreeg ik weleens slipjes het podium op geslingerd. Dat was wel grappig, maar ook heel raar. Ik krijg vaak eten van fans, zoals cupcakes en muffins. Alleen laat ik die in Amsterdam toch liever staan. Ik heb een fan, een Amerikaans meisje, en van haar heb ik eens een kussen gekregen. Bedrukt met foto’s van mijn eigen gezicht. Ik vind het knap dat ze m’n hoofd überhaupt op dat kussen heeft gekregen, want hij is nogal groot. Verder ben ik niet echt veranderd. En als ik dat wel zou doen, vermoord m’n moeder me! She beats the hell out of me, haha. Mijn moeder en manager houden me echt met beide benen op de grond. Hoe ik mezelf zou omschrijven? Als een aardige, tikkeltje gestoorde ginger met een groot hoofd.”

Ik vind dat je de meest geweldige achternaam hebt.

“Wigglesworth! Haha, cool hè? Soms vind ik het wel jammer dat ik die naam niet heb gehouden, maar hij paste gewoon niet op posters. Mijn volledige naam is Gavin Charles James Wigglesworth, dus ik heb een keuze gemaakt tussen mijn voornamen. De beste artiesten hebben twee voornamen, kijk maar naar Ray Charles. Hij is een grote inspiratiebron voor me. Mensen vergelijken me door mijn uiterlijk vaak met Ed Sheeran, en dat vind ik helemaal niet erg. Ik heb hem ooit ontmoet in een kroeg in Dublin en toen schreeuwde hij vanaf de andere kant van de ruimte: ‘Gavin, wil je in m’n voorprogramma staan?’ Hell yeah! Daar hoefde ik geen seconde over na te denken.”

Ben je nog zenuwachtig voor een show?

“Het gaat altijd vrij goed, tot de dag voor het optreden. Then I’m shitting it. Vaak ben ik zo zenuwachtig dat ik geen energie meer heb. Daarom doe ik altijd eerst wat jumping jacks en ren ik wat rondjes backstage, zo word ik weer een beetje wakker. Als ik het podium op ga, schijt ik duizend kleuren, maar gelukkig gaat de knop gauw om. In oktober sta ik in AFAS Live in Amsterdam en dat gaat te gek worden. Ik neem weer een band mee en zal veel nieuwe nummers spelen van mijn nieuwe album, die dan nog niet uit is. Ontzettend spannend, maar het wordt heel tof.”

Wil jij erbij zijn op 6 oktober in AFAS Live in Amsterdam? Koop dan gauw hier je tickets, want Gavin kennende verkoopt ie ook deze keer weer in no time uit!