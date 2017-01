5 fabels over overstappen van energieleverancier

We hebben het druk. Met werken, met sporten. En, als we tijd over hebben, series bingewatchen of iets leuks doen met vrienden. Het laatste waar we aan denken, is onze energieleverancier. Zonde, want energie vormt een van de vaste kostenposten, en misschien betaal je elke maand wel meer dan nodig is. Voor iedereen die eigenlijk wil overstappen naar een andere energieleverancier hier even alle feiten en fabels op een rijtje.

#1 ‘Ik ben al heel lang klant, dus ik heb een scherp tarief’

Helaas: je wordt niet beloond omdat je langer klant bent bij een energieleverancier. Leveranciers bieden nieuwe klanten aantrekkelijke welkomstprijzen, maar in feite betalen trouwe klanten – ook wel slapers genoemd – voor die aanbiedingen. Doe je niks, kan door schommelingen in de markt je tarief hoger komen te liggen. Het slimste is om, elke keer als je energiecontract afloopt, goed te kijken naar de aanbiedingen. Zowel van je eigen leverancier als van de concurrenten. Door over te stappen beding je een laag (en gegarandeerd) tarief.

#2 ‘Ik verbruik niet veel, dus er valt weinig te besparen’

Spaar € 300 per jaar uit door over te stappen! Je kent ze wel, dit soort slogans waarmee leveranciers en vergelijkssites je willen verleiden om te switchen. Woon je bijvoorbeeld in een relatief nieuw, goed geïsoleerd appartement en denk je daarom dat die aanbiedingen niet voor jou gelden? Wrong! Ook dan kun je met een goedkoper energietarief nog flink besparen. Misschien iets minder dan ‘het gemiddelde huishouden’. Maar dan nog.

#3 ‘Overstappen zorgt voor onverwachte extra kosten’

Nee, nee, nee. Overstappen zorgt niet voor extra kosten. Bij je jaarlijkse eindrekening betaal je altijd exact wat je hebt verbruikt. Dat wordt verrekend met de maandelijkse termijnbedragen die je betaalt. Wel moet je zorgen dat je oude contract is afgelopen vóórdat je een nieuw contract laat ingaan. Als je via de Collectieve Inkoop Energie van Vereniging Eigen Huis een aanbod accepteert, word je over je contractsituatie geïnformeerd. Zo sta je nooit voor verrassingen.

#4 ‘Energie vergelijken kost veel tijd’

Als je de hele avond websites van energieleveranciers gaat bekijken, dán kost vergelijken inderdaad veel tijd. Gelukkig bestaan er prijsvergelijkers die je veel werk uit handen nemen. Als je meedoet aan een energiecollectief, krijg je als groep aanbiedingen met gegarandeerd een scherp tarief en goede voorwaarden. Je kiest natuurlijk zelf of je op het aanbod ingaat. Op die manier kun je in een paar minuten honderden euro’s besparen. Wil je niet alleen geld besparen maar ook een beetje aardig zijn voor het milieu? Check dan de Collectieve Inkoop Energie van Vereniging Eigen Huis en doe het groen.

#5 ‘Overstappen is een gedoe’

Anders dan veel mensen denken, levert een energiebedrijf geen stroom en gas naar je huis. De leverancier houdt eigenlijk alleen je stroom- en gasverbruik bij. Bij een overstap kun je dus nooit zonder energie komen te zitten. Daarnaast: de nieuwe leverancier zorgt ervoor dat je huidige contract wordt opgezegd en het nieuwe meteen ingaat. Gedoe? Welnee, fluitje van een cent!

Wat is de Collectieve Inkoop Energie?

Via de Collectieve Inkoop Energie wil Vereniging Eigen Huis het huishoudens zo makkelijk mogelijk maken om over te stappen naar scherpe energietarieven en groene stroom. Hoe meer mensen deelnemen, hoe sterker we staan en hoe scherper het aanbod kan worden. Om mee te doen, hoef je geen lid te zijn van Vereniging Eigen Huis. Iedereen kan meedoen.

Inschrijven?

Overstappen met de Collectieve Inkoop Energie is heel makkelijk. Je hoeft je alleen gratis en vrijblijvend in te schrijven. Met de inschrijvingen wordt een veiling voor de energieleveranciers georganiseerd. Je ontvangt vrijblijvend een gratis aanbod, afgestemd op jouw persoonlijk verbruik en de overstap wordt voor je geregeld. Klik hieronder om je in te schrijven.