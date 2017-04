Paaseitjes zoeken in de tuin… nostalgie! Geen Pasen gaat voorbij zonder een intensieve speurtocht. Ook HEMA is fan van deze traditie, en daarom pakt het warenhuis dit jaar flink uit met een groot eierzoekspel. En dat doet HEMA niet alleen.

Voor de gelegenheid heeft het warenhuis dit jaar hoog bezoek uitgenodigd: de familie Paashaas. Zij zijn speciaal naar Nederland gekomen om eitjes te verstoppen in alle HEMA-filialen én de webshop.

Wil je meedoen aan het grootste eierzoekspel van Europa? Dat is super easy. Ren naar het HEMA-filiaal bij jou om de hoek en zoek zo veel mogelijk eieren. Kinderen krijgen in de winkel een knutselplaat cadeau als zij alle eieren gevonden hebben. Blijf je liever thuis? Geen probleem, want je kunt ook de webshop afspeuren. Weet je alle eitjes te vinden? Dan ontvang je een kortingsvoucher ter waarde van € 5,- bij besteding van minimaal € 20,-.

Sta jij al in de startblokken om zo snel mogelijk alle eieren te vinden? Noteer dan 3 april in je agenda, want dan gaat het spel van start. De actie loopt tot en met 18 april.

Win een heerlijk foodpakket voor Pasen

Kan je niet wachten? Doe dan alvast mee met onderstaande winactie en maak kans op heerlijke producten uit het paasassortiment van HEMA. Denk aan paasfiguren van chocolade, gevulde eitjes, fondant kipjes… Mmm!

