‘Ik vond het vreemd dat mijn collega geen zin had in de kerstvakantie’

Iedereen vraagt zich weleens af of het bij een ander thuis wel goed gaat. Heb jij dat ook weleens gedacht? Wat heb je toen gedaan?

» Deel hieronder jouw verhaal «

Lisette had het gevoel dat het bij een vriendinnetje van haar dochter thuis niet lekker ging. Lisette: “Ze liep er vaak onverzorgd bij en was veel alleen. Haar ouders keken eigenlijk niet naar haar om. Ik besprak het met andere ouders en samen besloten we dat ik naar het schoolhoofd zou gaan. Die nam het verhaal heel serieus.”

Niet graag naar huis

Ook Kim had een vreemd gevoel. Zij dacht dat er bij haar collega Daniëlle iets niet in orde was. Kim: “De hele afdeling had ontzettend veel zin in de kerstvakantie. Behalve Daniëlle, die was heel stil. Ze ging niet graag meer naar huis en wekte de indruk juist op te zien tegen de feestdagen. Sinds ze een nieuwe vriend had, was ze sowieso veranderd. Veel meer in zichzelf gekeerd. Ik wilde me er eigenlijk niet mee bemoeien, maar vond toch dat ik iets moest doen. Ik heb mijn twijfels besproken met mijn baas en twee collega’s. Toen zijn we samen naar Daniëlle gegaan. Ze bleek het inderdaad moeilijk te hebben met haar vriend. Zo erg dat het soms uit de hand liep. Dan schold hij haar uit en werd agressief. Door het gesprek met ons, zag ze in dat haar situatie niet oké is en heeft ze besloten hulp te zoeken.”

Wat heb jij gedaan?

Een erg dominante zwager, een vriendinnetje van je dochter die verwaarloosd wordt of een oudere buurman of -vrouw die regelmatig overstuur is. Iedereen twijfelt wel eens of het bij een ander thuis wel goed gaat. Of dat het daar wel veilig is. Veel mensen weten niet wat ze in dit soort gevallen moeten doen. Misschien heb je het zelf ook wel eens meegemaakt? Wat deed jij toen?

Deel hieronder jouw verhaal, want elk verhaal helpt!