Zo bespaart Naomi van As makkelijk energie (en zó doe jij het ook!)

Geld besparen klinkt ons altijd als muziek in de oren. Vooral als we er dan weer leuke dingen van kunnen doen, zoals lekker uiteten of die mooie sneakers shoppen. Je kunt makkelijk wat overhouden door te besparen op je energie. Hoe? Met de energiescan van Nuon. Naomi van As heeft ’m al gedaan!

Omdat je het liefst zo makkelijk mogelijk energie bespaart, komt Nuon met de energiescan. Iedereen kan zo makkelijk en persoonlijk energie-advies krijgen.

Easy peasy

Een scan klinkt als veel gedoe, maar dat valt reuze mee. Je doet de energiescan namelijk heel makkelijk via je smartphone. Vervolgens heb je een videogesprek met een van de Nuon-adviseurs, waarin je persoonlijke bespaartips ontvangt voor je huis. Wist je bijvoorbeeld dat je al energie kunt besparen door je kraan op de koude stand te zetten? Deze en nog meer persoonlijke tips – want hoe pak je dat eigenlijk allemaal aan? – zie je in de video. Dus doe vandaag nog die energiescan op de website van Nuon. Kun je morgen meteen die toffe sneakers halen.

Wil je ook zo’n energiescan met hoogstpersoonlijke energiebesparende tips? Klik hieronder.