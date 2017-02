12x weet hoe je date

Een date vinden was nog nooit zo makkelijk. Daarentegen was een nieuwe liefde vinden nog nooit zo frustrerend. Datingland is anno 2017 een doolhof. LotteLust to the rescue!

Vóór de date

1. Zoek op de juiste plekken.

Swipe jij je een ongeluk, op zoek naar de liefde? Een relatie via Tinder kán wel… maar het is een geschiktere bron voor casual sex. Volgens onderzoek zijn er drie goeie manieren om de liefde te vinden: online, in een café en via vrienden. Geef je de voorkeur aan online daten? Denk dan aan serieuzere websites zoals Pepper en Lexa. Weet je in elk geval dat jullie allebei dezelfde bedoelingen hebben.

2. Vergaar zelfkennis

De stem van je moeder galmt door je hoofd: “Je kunt pas écht van iemand anders houden als je eerst van jezelf houdt.” Stiekem heeft ze best gelijk. In elk geval moet je weten wie je zelf bent. Zit je met jezelf in de knoop, dan kun je jezelf ook niet goed aanprijzen aan een ander. Geen lekkere basis voor een relatie.

3. Bepaal wat je wilt

Wat voor vent past bij jou? Daarvoor heb je (zie hierboven) zelfkennis nodig. En ervaring, want het perfecte plaatje kan zomaar fout zijn. Iemand met exact dezelfde hobby’s en persoonlijkheid klinkt als een goeie match, maar het kan ook heel saai worden. Dan kan iemand met een paar tegenovergestelde eigenschappen als jij juist weer interessanter zijn, want zo is de relatie veel meer in balans. Een goeie oefening is om naar je vorige relaties te kijken en te bepalen waar jullie botsten en wat juist goed liep.

4. Laat je lijstje los

Over dat eisenlijstje van jou… De kans is groot dat je die hebt gemaakt na al die eindeloos slechte dates. Datingexperts zeggen dat singles tegenwoordig zo lastig een vaste relatie vinden omdat ze te veeleisend zijn. Denk maar zo: een paar flaws zijn ook wel charmant.

De date

5. Neem initiatief

Neem je als vrouw initiatief, dan wordt dat zeker gewaardeerd. Wacht er ook niet te lang mee, het beste is om na maximaal een week WhatsApp-/belcontact een date te plannen.

6. Stel je verwachtingen bij

Denk jij bij de ideale date aan een bos rozen en een chic diner geheel op zijn rekening? Meis, je bent geen Disney-prinses. Blijf nuchter in je verwachtingen. Ergens in een knus café koffie drinken of een drankje doen met wat hapjes kan veel leuker zijn. En dat is ook een stuk luchtiger, dus voel je je waarschijnlijk sneller op je gemak.

7. Kies goeie gespreksonderwerpen

Gevaarlijke onderwerpen zijn: geldzaken, je ex, je moeder, je knuffelbeer, drugs, verslavingen. Heb je vaak te weinig gespreksstof? Lees hier 41 leuke vragen om aan je date te stellen.

8. Doe niet moeilijk over de rekening

De rekening is toch wel hét dingetje tijdens een date. Wie betaalt? Of toch splitten? Accepteer je het als hij erop staat om te betalen? Wij vinden dat je op z’n minst moet aanbieden om de rekening te delen. Een ding is zeker: als hij je achteraf een berichtje stuurt om toch even de € 2,50 van de cappuccino over te maken, was het geen geslaagde date.

9. Sex niet op de eerste date

Tricky. Sommige stellen leven nog lang en gelukkig terwijl ze de deal al geseald hadden op de eerste date. Aan de andere kant kan een man hierop afknappen en denken dat je alleen op sex uit bent. Het ligt allemaal aan de chemie, de vibes en het moment. Bij twijfel: niet doen.

De nasleep

10. Bel/whatsapp niet meteen

Slow down, sister. Je hoeft je heus niet aan die suffe drie-dagen-geen-contact-regel te houden, maar meteen na vijf minuten hartjes en kusjes sturen is óók wat te veel van het goede. Stuur de volgende dag een luchtje bericht waarin je zegt dat je het een leuke date vond.

11. Spelletjes spelen = een no go

Misschien werken hard-to-get-achtige spelletjes wel om de aandacht te krijgen, maar hij weet precies waar je mee bezig bent. Als je elkaar echt ziet zitten, is dat allemaal niet nodig. Wees oprecht, eerlijk en niet ‘vaag’ over je bedoelingen. Het is geen sollicitatie.

12. Denk niet meteen dat je de ware hebt gevonden

Die verliefde gevoelens zijn natuurlijk superfijn, maar als je jouw verwachtingen zó hoog stelt, crasht de boel ook veel sneller. Bij de eerste stomme actie van hem of het eerste ruzietje barst de bubbel.

