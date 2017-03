5x tips voor naspel

Naspel?! Yes, naspel is bijna net zo belangrijk als de handelingen die vooraf gaan. Grijpt jouw vriendlief gelijk naar zijn telefoon of valt-ie in slaap na een portie love making? Foei! Het is niet alleen fijn om samen iets te doen na de sex, het versterkt ook nog eens jullie band.

Zoenen, knuffelen en elkaar lieve woordjes influisteren kan ‘naspel’ zijn, maar het hoeft niet alleen zo zoetsappig te zijn.

Complimenten

Na de sex ben je high van de feel good-hormonen. Boost de zelfverzekerdheid van je partner nog meer door hem te overladen met complimenten over zijn prestaties en lichaam. Wedden dat hij hierdoor in de toekomst veel vaker zin heeft in sex?

After sex-snack

Verdubbel jullie liefde door samen te genieten van comfort food in bed. Voer elkaar chocolade, pizza en muffins.

Massage

Tijdens een portie goede sex zijn de spieren natuurlijk flink aan het werk geweest. Tijd voor een massage! Een massage hoeft niet alleen als verleiding te dienen. Dat je al gesext hebt, maakt je lieve gebaar zoveel specialer.

Samen douchen

Het valt niet te ontkennen: samen douchen heeft iets intiems en kwetsbaars. Neem samen uitgebreid een warm bad of douche en sop elkaar van top tot teen in.

Voorspel wordt naspel

Als je net een hoogtepunt hebt gehad, is je lichaam nog supergevoelig. Maak hier gebruik van door elkaar te strelen en kussen op de intieme en gevoelige plekjes. Wie weet gaan jullie zelfs nog door voor ronde nummer twee.

Lees ook:

7 simpele manieren voor een sexboost

Dit doen happy koppels voor het slapengaan